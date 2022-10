White Lies acaban de publicar su nuevo single, Breakdown Days, que formará parte de la edición deluxe de su último álbum de estudio, As I Try Not To Fall Apart. Esta nueva edición contará con cuatro nuevos temas y llegará en formato digital este 21 de octubre a través de [PIAS].

Sobre el nuevo single, Harry McVeig ha comentado: «Breakdown Days se escribió en medio del primer confinamiento en el Reino Unido. La canción refleja mi estado de ánimo en ese momento, me sentía atrapado de muchas maneras al no poder hacer una gira o trabajar. La letra trata sobre el anhelo de hablar de tus problemas, pero debido a vivir encerrado con alguien, nunca puedes perder la cabeza por completo. Siempre me gusta disfrazar letras bastante oscuras en canciones pop y me encanta el contraste en esta canción. ¡Estoy seguro de que todos nos disfrazamos de vez en cuando!»