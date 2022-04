Tras un par de años sin material nuevo, pero no sin dejar de trabajar, ya que ha hecho varias producciones, Jamie XX regresa con Let’s Do It Again, una canción festiva con un excelente ritmo.

La canción ya había sido interpretada en vivo por Jamie XX, pero ahora se convierte en tema oficial al ser lanzado como sencillo del que pudo ser el disco que se rumoraba saldría en el 2021.



«Empecé a hacer esta canción el pasado año, justo cuando se sentía que podíamos comenzar a hacer todas aquellas cosas que amamos nuevamente», comentó el artista en un comunicado de prensa.

Si tienes entradas para verlo en el Primavera Sound, es necesario que veas el video a continuación y comiences a aprenderte la canción:



Jamie XX – Let’s Do It Again

Sobre Jamie xx

En paralelo a la reconocida trayectoria de su grupo The xx, Jamie Smith ha deslumbrado al público con una fascinante carrera como solista. Como remezclador ahí quedan sus brillantes versiones para nombres como Radiohead y Adele o el proyecto We're New Here (2011). Y como productor intuitivo e innovador más de lo mismo: el de Londres convierte cada lanzamiento en todo un acontecimiento para los aficionados a la electrónica. Fiel a sus influencias, Jamie xx ha conseguido que su cóctel de house, trip hop, pop y dubstep suene único, fresco y novedoso. ¿Quieres comprobar por qué?

