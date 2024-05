John Cale: Un Nuevo Mordisco Musical con “Shark-Shark”

El legendario John Cale, cofundador de The Velvet Underground, nos sumerge en aguas musicales con su nuevo sencillo Shark-Shark. Este tema es el segundo adelanto de su próximo álbum POPtical Illusion, que verá la luz el 14 de junio de 2024 bajo el sello Double Six/Domino. A sus 82 años, Cale sigue sorprendiendo con su ritmo de producción, manteniendo un lanzamiento anual de álbumes.

Shark-Shark se presenta con un sintetizador masivo y un ritmo electrónico retumbante, manteniendo la esencia del drone rock agresivo que Cale prácticamente inventó. El propio artista describe la canción como un homenaje al humor en la música, una desviación lúdica de la realidad cuando esta se vuelve demasiado pesada. El video musical, dirigido por Abigail Portner, muestra a Cale en un traje blanco con manchas rosas, rodeado de bailarines en una galería de arte, reflejando la naturaleza juguetona de la canción.

El álbum POPtical Illusion promete no ser una secuela de MERCY ni una colección de descartes, sino una obra fresca y original producida junto a su colaboradora artística Nita Scott en su estudio de Los Ángeles. Con este nuevo trabajo, Cale demuestra que su visión artística sigue tan viva y actual como siempre.

Tracklist de John Cale – POPtical Illusion

God Made Me Do It (don’t ask me again) Davies and Wales Calling You Out Edge of Reason I’m Angry How We See The Light Company Commander Setting Fires Shark-Shark Funkball the Brewster All To The Good Laughing In My Sleep There Will Be No River

John Cale: Medio Siglo de Vanguardia Musical

Desde las profundidades de Gales hasta la cima del rock experimental, John Cale ha trazado un camino único en la música contemporánea. Nacido en 1942, Cale se convirtió en un pionero del arte sonoro como miembro fundador de The Velvet Underground, banda que redefinió los límites del rock en los años 60. Tras su salida del grupo, su carrera en solitario floreció con una discografía que abarca desde el aclamado Paris 1919 hasta el introspectivo Music for a New Society, mostrando su habilidad para fusionar el rock, la música clásica y la electrónica.

Con más de 19 álbumes de estudio, Cale ha sido una figura clave en la producción musical, colaborando con artistas como Lou Reed y Brian Eno, y dejando su huella en los álbumes debut de The Stooges y Patti Smith. Su obra reciente, Mercy, lanzado en 2023, y el anticipado POPtical Illusion, continúan demostrando su relevancia y su incansable búsqueda de innovación.