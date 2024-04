Orlando Weeks y Rhian Teasdale unen fuerzas en su nuevo single «Dig»

El ex-líder de The Maccabees, Orlando Weeks, ha lanzado su nuevo sencillo Dig, con la colaboración de Rhian Teasdale de Wet Leg. La canción, que se describe como una “media discusión susurrada”, es un adelanto de su próximo álbum Loja, que verá la luz el 6 de junio.

Dig representa «un intercambio de reproches donde promesas desgastadas se renuevan y viejas ofensas se retoman, capturando la tensión de un desacuerdo que oscila entre la emoción desbordada y el monólogo interno expuesto».

El single viene acompañado de un video dirigido por Matt Harris-Freeth, y es parte de un álbum que Weeks describe como una carta de amor a Lisboa, su nuevo hogar. El artista también presentará una exposición de arte y realizará actuaciones en la Copeland Gallery de Londres del 6 al 9 de junio.

Tracklist de Orlando Weeks – Loja

‘Longing’ ‘Best Night’ ‘Wake Up’ ‘Dig’ featuring Rhian Teasdale ‘You & The Packhorse Blues’ ‘Good To See You’ ‘My Love Is (Daylight Saving)’ ‘Please Hold’ ‘Sorry’ ‘Tomorrow’ ‘Beautiful Place’

Orlando Weeks: El Ilustrador de Melodías

Orlando Weeks, conocido inicialmente como el carismático líder de The Maccabees, ha tejido una carrera solista tan ecléctica como encantadora. Tras estudiar ilustración en la Universidad de Brighton, su arte se expandió más allá del lienzo para abrazar la música. Con la disolución de The Maccabees, Weeks no tardó en explorar nuevos horizontes: publicó su libro debut The Gritterman con un álbum acompañante en 2017, marcando su transición a una carrera en solitario. Desde entonces, ha lanzado tres álbumes que reflejan su evolución artística: The Gritterman, A Quickening y Hop Up, cada uno un testimonio de su habilidad para fusionar pop sofisticado y arte pop en una sinfonía de sonidos.

Ahora, te invitamos a explorar la playlist de Orlando Weeks en Spotify, donde encontrarás una selección de sus mejores temas. Desde las melodías que definieron su etapa con The Maccabees hasta sus más recientes exploraciones como solista, esta playlist es un reflejo de su evolución artística y su talento inconfundible. Escucha la playlist aquí y déjate llevar por su narrativa musical.