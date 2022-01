Videoclip: Lowis – «Burros o Animals»

El artista y productor de Barcelona se presenta al mundo como Lowis, su proyecto en solitario, con su primer single Burros o animals. Un corte introspectivo que fusiona música electrónica con pop, funk, hip-hop, jazz o neo-soul.

Sobre la canción

Artista: LOWIS

Canción: Burros o Animals

¿Qué nos dicen sobre el tema? Su creador, Lowis nos cuenta que «Burros o Animals es el primer tema del álbum que saldrá a finales de mayo, si todo va bien. Este single/álbum nuestra el momento vital en el cual me encuentro: emocional, mental, sentimental, profesional… Soy yo expresando mis preocupaciones, adicciones, enfocadas des de un punto de vista autocrítico, pero siendo optimista.

Estamos en un momento de crisis, climática, económica, de género… Y la música es una herramienta muy potente para transmitir, por tanto, aquí estoy intentando dar luz, aunque solo sea por mí. La letra de la canción es una autocrítica personal y social, del miedo que tenemos a equivocarnos. Nos creemos más que un animal porque somo seres humanos, pero no sabemos aceptar que nos podemos equivocar?».

Género: Electrónica, pop, techno, funk, jazz, neo-soul, hip-hop

Pertenece a … Es el single de presentación del artista de Barcelona Lowis, aunque pertenecerá al disco debut que lanzará a finales de mayo. Burros o animals es un single autoproducido, aunque ha contado con la colaboración de Aitana López Vilaplana, Rodrigo Hernández Marta, Vic Mirallas y Arnau Figueres.

Videoclip: El clip muestra a los artistas Lowis y Vic Mirallas haciendo un dibujo , con la dificultad añadida de que, siempre tenemos presente el temor a equivocarnos.

Disfruta del videoclip aquí debajo o escucha la canción en nuestras listas mensuales.

Lowis – Burros o Animals

Lowis y Vic Mirallas by Siempre De Luto.

Sobre Lowis

Lluís Borrell (Barcelona, 24 años) se lanza en solitario como Lowis. Productor, artista, y bajista de Alizzz, Marina Herlop, Meritxell Neddermann o Vic Mirallas. También es la mitad del proyecto Curos (junto a Vernat).

Nos cuenta que «con 12 años empecé a hacer canciones con los amigos, y desde entonces que no he podido parar de hacer música» y aclara que «Lowis es la representación de mi vertiente artística como músico o creador. Cuando tenía 17 años decidí que quería dedicarme a la música, no sabía exactamente cómo, y a pesar de mis dudas decidí apostar por el instrumento que me hizo entrar en este mundo: el bajo eléctrico. En 2017 entré en la ESMUC, donde conocí muchas personas increíbles, las cuales me motivaron más para hacer música. Tuve la gran suerte de tener de profesor al legendario Gary Willis, el cual me ayudó mucho a encontrar mi camino en la música, no solo como bajista, sino como productor, artista y persona».

