Gira: The Dandy Warhols vuelven a España

Si. Habéis leído bien: el pasado mes de marzo los de Portland (Oregon) anunciaron a través de sus redes sociales y su web que vuelven a Europa.

The Dandy Warhols se dejarán caer por nuestro país el próximo mes de mayo, para presentar en nuestro país sus últimos álbumes como Tafelmuzik Means More When You’re Alone (2020) o The Black Álbum (2023), entre otros. Los podremos ver en festivales como el Mallorca Live Festival (19 de mayo) o el Deleste Festival (20 de mayo) en Valencia, o ciudades como Madrid (22 de mayo) en la sala Pacqui (Ochoymedio Club) o Barcelona (25 de mayo) en la sala Paral·lel 62. Para así, continuar su gira europea por nuestros países vecinos: Portugal y Francia.

Desde su fichaje por Capitol Records y publicar su álbum, The Dandy Warhols Come Down, en 1997, no han parado de cosechar éxitos que se sumergen en un rock alternativo con toques psicodélicos donde podemos notar influencias de grupos como The Rolling Stones, The Beatles o The Velvet Underground.

Aunque seguro que algunos de vosotros recordareis Bohemian like you por ser la canción que sonaba en un anuncio de una famosa empresa de telecomunicaciones en 2007, o para los más nostálgicos de las series americanas de los 2000, por su canción We used to be Friends que sonaba en la cabecera de la serie Verónica Mars (2004-2007).

Las entradas están disponible a través de Wegow y la web del OchoymedioClub.