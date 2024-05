Huercasa Country Festival 2024: Un Escenario de Sueños y Raíces Musicales

En la pintoresca localidad de Riaza, Segovia, el Huercasa Country Festival se prepara para su novena edición, prometiendo ser un evento inolvidable para los amantes de la música country. Del 5 al 7 de julio, el festival abrirá sus puertas para presentar una programación diaria rica en talento y diversidad, destacando la apertura de un nuevo escenario, Harvest, que promete ser un refugio íntimo para descubrir talentos emergentes.

El viernes día 5 de julio será el turno de Kaitlin Butts, Myron Elkins, Summer Dean, Jenny Don’t and The Spurs, Jarrod Dickinson y Jo & Swiss Knife. Kaitlin Butts, la nueva estrella dentro del mundo del country, destaca por su autenticidad y su habilidad para contar historias a través de sus canciones, prometiendo una actuación que tocará el corazón del público. Jenny Don’t and The Spurs, conocidos por su enérgica interpretación del outlaw country, transportarán al público a un mundo de carreteras polvorientas y noches salvajes con su estilo único y letras provocativas. Por otro lado, Jarrod Dickinson, el guitarrista, compositor y productor nacido en Texas, promete un espectáculo inolvidable con su intransigente álbum «Big Talk», fusionando rock and roll y blues con una intensidad arrolladora. Y Summer Dean, nombrada recientemente como Artista Femenina del Año en los Texas Country Music Awards, ofrecerá un auténtico espectáculo, llevando al público por un viaje de canciones originales que destilan valentía, vulnerabilidad y la atención al detalle de un novelista para llegar a Jo & Swiss Knife, quienes con su proyecto audiovisual «La Saga», sumergirán al espectador en una trama de asesinatos y persecuciones con toques de violencia y humor al estilo tarantinesco, ofreciendo una experiencia única e impecablemente ejecutada. Además, todas las canciones están escritas en español por primera vez, con una naturalidad sorprendente. La guinda del primer día la pondrá Myron Elkins, una de las grandes promesas en EEUU del country vieja escuela con toques de rock que, con apenas 21 años, ya ha sido comparado por su directo con Hank Williams o Johnny Cash, y se ha ganado el corazón de crítica y público con su prodigioso debut de 2023, producido por Dave Cobb. Este jovencísimo artista sustituirá a The War And Treaty, quienes, por razones ajenas a Huercasa Country Festival, han cancelado su actuación en la novena edición. Han emitido el siguiente comunicado al respecto: «Lamentamos mucho anunciar que tendremos que cancelar nuestra gira de julio por Europa. Entendemos que esto supone una gran decepción y realmente esperamos volver el año que viene, ya que nos encanta venir a Europa y deseamos veros en el futuro. Mucho amor, Michael y Tanya«.

El sábado día 6 de julio, el festival lucirá unos cabezas de cartel de lujo para la segunda jornada con A Thousand Horses, The Wonder Women of Country, GospelbeacH, Los Nikis de la Pradera, Nat Myers y Meghan Maike. A Thousand Horses, procedentes de Nashville, marcarán el inicio de una nueva era en su carrera con su nuevo sencillo «Highway Sound», profundizando en la libertad creadora que ha adoptado el grupo desde su debut. The Wonder Women of Country, el poderoso trío formado por Kelly Willis, Melissa Carper y Brennen Leigh, presentarán en directo su primer epé «Willis, Carper, Leigh», mostrando su brillante armonía y su característico sonido de pedal steel guitar. GospelbeacH, tras el reciente lanzamiento de su nuevo álbum «Wiggle your fingers», ofrecerán una atmósfera nostálgica y fresca con su estilo que combina elementos del rock psicodélico, el folk y el country. Los Nikis de la Pradera, la reencarnación country del mítico grupo español, prometen añadir un toque especial al festival con su estilo único e irreverente, ofreciendo una visión fresca y distintiva del género. Al igual que Nat Myers, el poeta de blues estadounidense de origen coreano, ofrecerá canciones llenas de inteligencia, alma y matices, reflejando la auténtica pasión del artista en cada nota. Y por último, Meghan Maike, la cantautora canadiense, llevará al público por un viaje a través de paisajes vivos y experiencias vívidas con su nuevo álbum «Dead Horse Creek», presentando canciones que capturan la esencia de la tradición country con un toque fresco y moderno.

El festival no solo es un escaparate de música, sino también un compromiso con la sostenibilidad y la vida rural. Con el patrocinio de Bodegas Win Sin Alcohol y Emina, el Huercasa Country Festival se alinea con valores de vida sana y respeto por el medio ambiente, ofreciendo una experiencia que va más allá de la música.

Este año, el lema Take Me Home, Country Roads encapsula la esencia del festival, evocando la conexión emocional con la vida rural y la nostalgia por el lugar de origen, valores fundamentales en la música country.