Gira: Gus Dapperton ofrecerá dos conciertos en Barcelona y Madrid en septiembre

El estadounidense Gus Dapperton actuará el 9 de septiembre en Barcelona -en La (2) de Apolo– y dos días después, el 11, en Madrid -en la sala Cool-. En ambos conciertos contará con su compatriota binki como telonero. binki, procedente de Carolina del Norte, combina en sus canciones el indie pop, el funk y el hip hop y lo hace con inefable encanto, creando un mundo sonoro multicolor que invoca a bailar.

Por su parte, y a sus 25 años, Dapperton se ha erigido en el relevo generacional de artistas como Sean Nicholas Savage, Ariel Pink y Jens Lekman. Un relevo plenamente consolidado: esta semana acaba de fichar por Warner Records. «Siento un gran orgullo de poder trabajar con ellos y crecer con mi equipo hasta un nivel en el que nunca hemos estado», ha declarado. «En agradecimiento a este movimiento y cambio de rumbo, he querido versionar una canción que siempre me ha ayudado en las transiciones y que es como una oda a este nuevo capítulo de mi vida», ha añadido. Se refiere a «Landslide», de Fleetwood Mac.

Dapperton lleva desde la época del instituto haciendo canciones: él las compone (música y letras), arregla y graba. Puro DIY. En Spotify se acerca a los dos millones de oyentes mensuales y al medio millón de seguidores. En YouTube, los dos vídeos oficiales de las canciones que lo lanzaron a la fama ya han superado los cinco millones de visionados uno, el de «I’m Just Snacking», que funciona como una pequeña película, y está a punto de hacerlo el otro, «Moodna, Once With Grace». Mientras tanto, el de su hit «Prune, You Talk Funny», que salió en diciembre de 2017, se acerca a los once millones. Cifras más que respetables para alguien que se ha movido en el underground, con su ascenso ocurriendo fuera de los radares de los medios durante buena parte del tiempo.

Su bedroom pop trae a nuestra época ecos del rock’n’roll sesentero y la new wave ochentera, y lo hace con el tacto de una personalidad reposada que ha ido extrayendo su inspiración de las rupturas sentimentales y, de rebote, la frustración sexual. Tras dos EPs, «Yellow And Such» (2017) y «You Think You’re A Comic» (2018), el 19 de abril de 2019 llegó su primer LP, «Where Polly People Go To Read». En abril de 2020 publicó el single «First Aid», adelantó de su segundo LP, «Orca», que salió en septiembre de 2020, sobre cuya génesis Gus comentó: «En el pasado, he escrito mis canciones desde un lugar de amor y desamor. ‘Orca’ va sobre el dolor interior y el sufrimiento».

Cabe también recordar el enorme éxito de su colaboración con la cantante neozelandesa BENEE en la canción «Supalonely», de febrero de 2020, fenómeno viral en la red social TikTok y megahit global que, además de alcanzar el # 44 en el estadounidense Billboard Hot 100 y el 65 en las listas británicas, su videoclip supera en YouTube 291 millones de visualizaciones y en Spotify ha alcanzado 655 millones de escuchas.

Finalmente, apuntar que en mayo Dapperton lanzó un tema en colaboración con Anna Of The North, titulado «Meteorite», un agradable medio tiempo en el que sus voces se entrelazan con suavidad, con un acompañamiento de guitarras y una base dreampop, muy característica de ambos. Un sencillo que ha supuesto la vuelta de ambos a la actualidad y anuncia que mucha más música está de camino.

Gira de Gus Dapperton

9 Sep 2022 · BARCELONA · La (2) de Apolo – Entradas

11 Sep 2022 · MADRID · Cool – Entradas