Gira: The Black Angels actuarán en enero de 2023 en Madrid y Barcelona

En Without a Trace, uno de sus más recientes singles, The Black Angels afirman que su plan ha salido a pedir de boca, sin dejar huellas ni rastro. Algo que difícilmente puede aplicarse a la música que cultivan desde hace casi dos décadas: una psicodelia de ambientes cargados, que salpica con las tonalidades más intensas del espectro cromático y los ha convertido en paladines contemporáneos del lenguaje psych. Tras un silencio de cinco años, el grupo de Austin publica el 16 de septiembre Wilderness of Mirrors, un álbum doble donde las vibraciones velvetianas son, de nuevo, el punto de partida para subir en ascensor hasta el piso trece y derramar fuzz candente sobre nuestras cabezas.

El 31 de enero de 2023, The Black Angels actuarán en Barcelona (Sala Apolo), en una gira española que también los llevará, un día antes, a Madrid (Teatro Eslava). Será, como todos sus conciertos, una ceremonia a mayor gloria de la maleabilidad de los sonidos electrificados y los calambres que abren la conciencia a un plano superior.

Para Barcelona, las entradas estarán a la venta el viernes 16 de septiembre a las 9:00 a través de DICE a un precio de 26 € más gastos de distribución, mientras que para Madrid, la información se conocerá próximamente.