Hinds renacen con «Viva Hinds» y estrenan colaboración estelar con Beck

El grupo madrileño Hinds ha anunciado su cuarto álbum, Viva Hinds, que se publicará el próximo 6 de septiembre y marcará un nuevo capítulo en su carrera. Tras reconvertirse en un dúo tras el adiós de Ade Martin (bajo) y Amber Grimbergen (batería), Carlotta Cosials y Ana Perrote han emergido con una obra que celebra la amistad y la resiliencia. El disco, producido por Pete Robertson y grabado en la Francia rural, es un testimonio de su evolución sonora, incluyendo por primera vez canciones en español y colaboraciones con Beck y Grian Chatten de Fontaines D.C.

El nuevo single, Boom Boom Back, cuenta con la participación de Beck, ofreciendo un sonido garaje-pop con matices psicodélicos. El videoclip, dirigido por las mismas Cosials y Perrote, irradia el encanto inconfundible de Hinds y fue filmado en Hollywood.

Viva Hinds se presenta como un registro optimista y aventurero, reflejando la honestidad y el espíritu festivo del grupo. Con este lanzamiento, Hinds no solo promete una nueva era de éxitos sino que también reafirma su lugar en la escena indie rock internacional que disfrutaremos pronto en directo en el festival Tomavistas.

Tracklist de Hinds – Viva Hinds

Hi, How Are You The Bed, The Room, The Rain and You Boom Boom Back (ft. Beck) Stranger ​​(ft. Grian Chatten) Superstar Mala Vista On My Own Coffee En Forma Bon Voyage

Hinds: De la frescura madrileña al indie rock global

Desde su formación en 2011 como Deers, Hinds ha sido un soplo de aire fresco en la escena indie rock. Carlotta Cosials y Ana García Perrote comenzaron como un dúo, ganando atención con su demo Bamboo y Trippy Gum. Tras cambiar su nombre a Hinds en 2014 debido a un conflicto legal, el grupo se expandió a un cuarteto con Ade Martín y Amber Grimbergen. Su debut, Leave Me Alone, llegó en 2016, seguido por I Don’t Run en 2018 y The Prettiest Curse en 2020. A pesar de la salida de Ade y Amber en 2023, Hinds continúa su ascenso con Viva Hinds. Su discografía refleja una evolución constante, manteniendo siempre su autenticidad y espíritu festivo.

