Kings of Leon anuncian su próximo disco con dos nuevas canciones

A principios de semana os hablábamos de los teasers que Kings of Leon estaban compartiendo de varias canciones, y hoy ya tenemos la información completa. La banda estadounidense publicará su nuevo disco When You See Yourself el próximo 5 de marzo a través de RCA Records, en lo que será su primer trabajo desde Walls en 2016.

Por ahora, ya podemos escuchar dos adelantos al completo, nada menos que The Bandit y 100,000 People, ya disponibles en diferentes plataformas de streaming pero también a continuación y, en el caso de la primera, acompañada además por un videoclip.

KINGS OF LEON – THE BANDIT (VIDEOCLIP)

KINGS OF LEON – 100,000 PEOPLE