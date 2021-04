Little Simz anuncia los primeros detalles de su cuarto disco

La rapera londinense Little Simz ha anunciado los detalles de su próximo disco Sometimes I Might Be Introvert, que compuso durante el confinamiento que pasó en Londres y posteriormente Berlín. Se trata del cuarto trabajo de su carrera y el primero desde que lanzase Grey Area en el año 2019.

Todavía no hemos podido escuchar un adelanto de este trabajo, que según sabemos, incluirá un total de 19 canciones, pero todo indica que a finales de semana se estrenará el primer single titulado Introvert, posiblemente acompañado de un videoclip grabado en el Natural History Museum de Londres.

En cuanto a la inspiración para el trabajo, ha reconocido que el confinamiento tuvo mucho que ver en el mismo. “Pasé el tiempo haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo, reflexionando básicamente. Soy una persona introvertida, y a veces no sé cómo manejarlo, especialmente en esta industria donde todo el mundo espera que seas extrovertido todo el tiempo. Quería que la gente supiera que, simplemente, soy de esta forma, una persona introvertida que tiene un montón de pensamientos, ideas y teorías locas en su cabeza y que no siempre soy capaz de expresarlas si no es a través de mi música“.

Poco a poco iremos descubriendo nuevos detalles en este prometedor trabajo.