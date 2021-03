Fue durante abril de 2018, cuando Fleetwood Mac despedía de la banda al guitarrista Lindsey Buckingham por diferencias de criterios con la vocalista Stevie Nicks. La tensión entre ambos había llegado a ser tanta que la propia Nicks amenazó con dejar el grupo si Buckingham no se iba. Fue entonces cuando Irving Azoff, mánager de la banda, llamó a Lindsey por teléfono y le comunicó el mensaje de Nicks: “Stevie dice que nunca más quiere volver a estar contigo en un escenario”. La resolución del grupo fue unánime. Lindsey Buckingham tuvo que abandonar Fleetwood Mac. En substitución, la banda incorporó a Mike Campbell, guitarrista de Tom Petty and The Heartbreakers, y a Neil Finn, vocalista de Crowded House.

Desde entonces la prensa no ha parado de perseguir a Mick Fleetwood sobre el supuesto regreso de Lindsey a la banda, pero la respuesta siempre ha sido tajante, tal como lo expresó en una entrevista a Rolling Stone: “Fleetwood Mac es una criatura extraña. Estamos muy comprometidos con Neil y Mike. La marcha de Lindsey es un drama para la banda, pues su legado está vivo y coleando, como debe ser. Él es una parte importante que nunca se nos quitará, y que ninguno de nosotros jamás menospreciará. Neil y Mike sienten un gran respeto por Lindsey, pero la situación entre Stevie y Lindsey no era sostenible. No éramos felices. No estaba funcionando y nos separamos”.

Pero como suele decirse en los dichos populares, el tiempo cicatriza muchas heridas y aclara los malos entendidos. La gente madura, se hace mayor y muchas de las cosas que antes parecían irreversibles, de repente, casi por arte de magia, se transforman y adquieren otro aire. Los temperamentos se aflojan, los egos se matizan y los posibles roces se debilitan; quizás sea una de las ventajas de hacerse viejo: el corazón se ablanda y la mente se olvida muchos affaires.

Sin duda, en esta vida todo es posible, porque justo ahora parece que Mick Fleetwood está repensando lo que tiempo atrás dijo sobre Buckingham. Tras la reciente muerte de Peter Green (25/07/2020), guitarrista y cofundador del grupo, parece ser que ambos músicos han vuelto a entablar relaciones, tal como manifestó Fleetwood en Rolling Stone: “Realmente disfruté volviéndome a conectarme con Lindsey. Ha sido amable y abierto. Ambos hemos sido maravillosamente honestos acerca de quiénes somos y cómo hemos llegado a donde estamos”.

Sea por añoranza, por necesidad afectiva a los orígenes, por recordar los que una vez estuvieron y partieron, o simplemente por volver a sentir esos momentos felices antes que todo termine, porque hay situaciones que hacen virar las velas hacia vientos más reconciliables. No cabe duda de que durante su larga trayectoria la banda ha sufrido todo tipo de percances internos, desde sus numerosos cambios de miembros (18 miembros han estado entre las filas de la banda, desde sus inicios hasta la actualidad), cinco fallecimientos, romances, vida sexual, drogas, desavenencias … pero al final se solventaron los problemas y la memoria de todos sigue siendo el alma mater de Fleetwood Mac.

Cuando se le preguntó de nuevo sobre un hipotético concierto de despedida de Fleetwood Mac con Buckingham en la banda Fleetwood respondió: “Pueden suceder cosas extrañas. Veo a Fleetwood Mac como una gran familia. Todos han jugado un papel importante en nuestra historia, incluso alguien como el gran guitarrista fallecido (1974) Bob Welch, que tocó con nosotros principios de los 70, y a que a veces se olvida. La posición de Lindsey en Fleetwood Mac nunca se olvidará. Ahora bien, mi visión de las cosas que suceden en el futuro es realmente de gran alcance. ¿Me encantaría pensar que el reencuentro con Buckingham podría ocurrir? Sí. Me encantaría pensar que todos podemos curarnos y también respetar a las personas que forman parte de la banda”.

Ya en septiembre del año pasado, Stevie Nicks manifestó que había contactado con Buckingham tras la cardiopatía que sufrió en 2019. Sobre ello Kristen Messner, esposa del guitarrista, informó que la intervención quirúrgica a corazón abierto dejó a su marido con las cuerdas vocales dañadas y que no sabía si podría volver a cantar. Hace poco el propio Mick Fleetwood dijo estar dispuesto a trabajar con Buckingham nuevamente: “Sé con certeza que tengo la intención de hacer música y tocar de nuevo con Lindsey. Me encantaría. No tiene por qué estar en Fleetwood Mac“.

Cabe recordar que la historia de amor entre Lindsey Buckingham y Stevie Nicks fue una de esas relaciones que deambulan entre el amor y el odio y entre ambos grandes valles de rencores y competencia, que fueron acumulándose hasta que destruir el idilio y deteriorar el equilibrio interno que toda formación precisa: “Estoy llegando a la conclusión que llegamos a un final amargo. Es tan triste ver un amor hermoso convertirse en un veneno”, escribirá Nicks. Y es que a veces los lastres que conllevan este tipo de historias tan complejas y extremas, son imposibles sostener, tal como el propio Buckingham escribió y cantó junto a Nicks en Say Goodbye To You: “Tú me dijiste adiós a mí, y ahora te digo adiós a ti”.

Hasta el día de hoy Fleetwood Mac está reconocida como una de las bandas más exitosas del mundo con más de 100 millones de copias vendidas. Su disco Rumours (1977) llegó a posicionarse dentro de los top 10 de la lista de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Su disco Say You Will (2003) fue el último que grabaron en estudio como banda. Desde entonces se especula sobre su regreso discográfico, que quizá sería el gran tributo que merecen esas 18 almas que han formado parte de esa gran familia llamada Fleetwood Mac.