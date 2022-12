Muere Christine McVie, cantante y compositora de Fleetwood Mac, a los 79 años

Christine McVie, cantante, compositora y teclista del grupo de rock Fleetwood Mac, ha fallecido a los 79 años tras una breve enfermedad.

McVie nació en la localidad de Birmingham, Inglaterra, el 12 de julio de 1943. Su carrera musical comenzó con su hermano John McVie, bajista de Fleetwood Mac, cuando ambos formaron el grupo de blues Chicken Shack. En 1970, se unió a Fleetwood Mac, donde reemplazó a Bob Welch.

McVie fue una pieza clave en el éxito de Fleetwood Mac. No solo se unió al grupo como cantante, sino que también compuso algunas de sus canciones más conocidas, como Say You Love Me, You Make Loving Fun, Everywhere, Don’t Stop, Little Lies y Songbird.

McVie se retiró de Fleetwood Mac en 1998. Aunque regresó brevemente en 2014 para celebrar el 40º aniversario del grupo, nunca volvió a unirse de forma permanente. Durante su carrera, McVie ganó muchos premios y honores: fue galardonada con un premio Ivor Novello y nominada para un premio Grammy. En 2004, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

McVie dejó un legado de música que seguramente inspirará a muchas generaciones futuras. Os dejamos con las sentidas despedidas publicadas por su familia y por su banda. Descanse en paz.