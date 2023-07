Nuevo disco: Andrew Bird – «Outside Problems»

Andrew Bird, el talentoso músico y compositor, acaba de anunciar su anticipado nuevo disco, titulado Outside Problems. El lanzamiento oficial de Outside Problems está programado para el 21 de julio a través del sello discográfico Loma Vista en formato digital. Sin embargo, para los amantes de los formatos físicos, habrá que esperar hasta el 17 de noviembre para tenerlo en nuestras manos.

Para darle un adelanto a sus fans, Bird ha lanzado el primer sencillo del álbum, llamado Mo Teef. Pero eso no es todo, y es que el artista ha colaborado con la reconocida marca Patagonia para crear un emocionante videoclip. En esta obra audiovisual, se han utilizado imágenes de algunos de sus aclamados documentales, como Blue Heart, que trata sobre la preservación de los ríos en Europa, pero también incluye escenas capturadas en lugares tan diversos como British Columbia, Nevada, Japón, los Balcanes, Corea del Sur y Tasmania. La combinación de la música de Bird con estas imágenes promete ser una experiencia única.

Outside Problems llega tan solo un año después de su álbum anterior, Inside Problems. Parece que Bird ha jugado con las palabras en los títulos, tal vez sugiriendo una conexión entre ambos trabajos. Según el propio artista, ninguna de las canciones de este nuevo disco fue grabada con la intención de conformar un álbum. Más bien, buscó capturar momentos de exploración melódica a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Qué sorpresas musicales nos esperan en esta colección de composiciones espontáneas?

Cabe destacar que el disco fue grabado al aire libre, en la encantadora localidad de Ojai, California. Esta elección añade un elemento adicional de interés a Outside Problems, ya que el entorno natural y la conexión con la naturaleza podrían influir en el ambiente y la atmósfera de las canciones.

Y ahora, sin más preámbulos, te presentamos el tracklist completo de Outside Problems:

01 Mancey

02 Epilogue

03 Festivus

04 What We Saw

05 Mormon House Party

06 Mo Teef

07 Heaven’s Boughs

08 Improvisation on a Familiar Theme

09 Tik Tok

Andrew Bird, reconocido por su enfoque innovador y su dominio de múltiples instrumentos, ha forjado una sólida carrera en la industria musical. Su habilidad para combinar elementos folclóricos con arreglos contemporáneos le ha valido el reconocimiento de críticos y aficionados por igual. Con Outside Problems, nos invita a explorar su visión artística más íntima y auténtica.