Nuevo disco: George Ezra – «Gold Rush Kid»

George Ezra anuncia hoy su esperadísimo nuevo álbum Gold Rush Kid, que saldrá a la venta el 10 de junio a través de Columbia Records. La era de Gold Rush Kid comienza hoy con el lanzamiento de su eufórico primer single y apertura del álbum, Anyone For You.

Sobre la canción

Título: Anyone For You

Fecha de publicación: 10 de junio

Sello: Columbia Records

Sobre el disco: Ha sido grabado en el estudio de Joel Pott, en el sureste de Londres, en 2020, consiguiendo transformar la oscuridad de los últimos dos años en una luz revitalizante y vigorizante.

Single de adelanto: Anyone For You

Sobre la canción: «Anyone For You es un mosaico de ideas líricas encontradas en viejos cuadernos y momentos casuales compartidos entre músicos en el estudio», explica George. «Es alegre y contagiosa, y no puedo evitar sonreír cada vez que la canto».

Al revisar esos cuadernos, uno de los primeros garabatos que le llamó la atención fue un verso que había escrito cuando tenía 23 años, antes incluso de empezar a trabajar en su segundo álbum: «Tiger Lily se mudó a la ciudad, acababa de cumplir 21 años, y le dije: aquí está mi número, llámame, si necesitas a alguien, y entonces puedo ser cualquiera cualquiera para ti…» Es el inicio de una canción brillante que habla de apoyo y ánimo, y llega a un glorioso estribillo: «¡Déjame ser tu luz!».

Singles anteriores: Es el primer adelanto de este trabajo que sucederá a sus exitosos Wanted On Voyage (2014) y Staying At Tamara’s (2018).

