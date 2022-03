Nuevo disco: Soccer Mommy – «Sometimes, Forever»

Soccer Mommy anuncia su nuevo álbum de larga duración Sometimes, Forever, que ha sido producido por Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never y se publicará el 24 de junio en Loma Vista.

Este álbum consolida el estatus de Sophie Allison como una de las compositoras más talentosas de la música rock en este momento. Inspirado en el concepto de que ni el dolor ni la felicidad son permanentes, Sometimes, Forever es una nueva mirada a la mente de una artista que sintetiza todo (sonidos retro, caos personal y el desorden identificable de la vida moderna) en una música original que parece hecha para durar mucho tiempo.

El primer vistazo al trabajo más audaz y estéticamente más aventurero de Sophie Allison hasta el momento es el compulsivamente reproducible y consumado banger Shotgun, que compara el amor romántico con un subidón químico sin la retorcida caída. “Shotgun tiene que ver con la alegría de perderse en el amor”, explica Allison. “Quería que capturara los pequeños momentos de una relación que se quedan contigo”. El video dirigido por Kevin Lombardo describe esta lucha maravillosamente.

Por si quieres conocer sus nueva canciones, Soccer Mommy estará con el disco recién publicado el 30 de junio en el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Soccer Mommy – Shotgun

Tracklist de Soccer Mommy – «Sometimes, Forever»

01 Bones



02 With U



03 Unholy Affliction



04 Shotgun



05 newdemo



06 Darkness Forever



07 Don’t Ask Me



08 Fire in the Driveway



09 Following Eyes



10 Feel It All The Time



11 Still

