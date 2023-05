Nuevo libro: Thurston Moore – “Sonic Life”

El ex líder de Sonic Youth, Thurston Moore, ha anunciado la publicación de su autobiografía, titulada Sonic Life, que saldrá a la venta el 24 de octubre de 2023 a través de las editoriales Doubleday Books en Estados Unidos y Faber & Faber en Reino Unido. El libro, que lleva años en gestación, es el producto de una intensa investigación y un profundo repaso a sus recuerdos y emociones.

De fan a revolucionario

Sonic Life cuenta la historia de la infancia y adolescencia de Moore, su enamoramiento por la música (sobre todo el rock ‘n’ roll desenfrenado) y cómo le llevó a Nueva York, donde cofundó Sonic Youth. Se trata de una aventura que le llevaría por todo el mundo a lo largo de los años 80, 90 y más allá, interactuando con la música mágica de visionarios, artistas y ángeles salvajes que ponían el mundo patas arriba.

El libro también abarca las comunidades creativas de las que formó parte Moore, desde las escenas punk y no wave de Nueva York hasta el mundo del rock alternativo e independiente y el universo de la música más allá de las categorías. En cierto modo, el libro apenas rasca la superficie, pero Moore se siente orgulloso de él y ansioso por saber qué piensa la gente.

Elogios y sorpresas

El libro cuenta con el prólogo de Lenny Kaye, el guitarrista del grupo de Patti Smith, y con algunas palabras de elogio de escritores como Colson Whitehead, Nell Zink y Hilton Als, que lo describen como un documento crudo, una meditación conmovedora y una historia indispensable.

Además, Moore ha anunciado que habrá una edición limitada de copias firmadas del libro en colaboración con la librería independiente Books & Books, con sede en Miami. También ha prometido que habrá más noticias, eventos y otras sorpresas relacionadas con el libro.

Más allá del libro

Aparte de su autobiografía, Moore también ha dado pistas sobre un nuevo álbum en solitario con el single de siete minutos Hypnogram, lanzado en febrero de 2023, aunque no ha revelado más detalles al respecto. Su último álbum bajo su propio nombre fue Screen Time, publicado en 2021.

Si eres fan de Thurston Moore o de Sonic Youth, no puedes perderte este libro que promete ser un testimonio único e irrepetible de una vida dedicada a la música. Ya puedes reservar tu copia en Amazon.com o Amazon.co.uk.

¿Qué te parece este anuncio? ¿Tienes ganas de leer Sonic Life? Déjanos tus comentarios. 📚

La trayectoria musical y literaria de Thurston Moore

Thurston Moore es uno de los músicos más influyentes y prolíficos de las últimas décadas. Como integrante de Sonic Youth, revolucionó el rock alternativo con su sonido experimental, ruidoso y vanguardista. La banda publicó 16 álbumes de estudio entre 1983 y 2009, entre los que destacan obras maestras como Daydream Nation, Goo o Dirty.

Tras la disolución de Sonic Youth, Moore continuó su carrera en solitario, explorando diferentes estilos y colaborando con otros artistas. Ha lanzado siete álbumes bajo su propio nombre, siendo el más reciente By the Fire en 2020. También ha publicado discos con proyectos como Chelsea Light Moving, The Thurston Moore Group o Twilight. Además de su faceta musical, Moore es un escritor, poeta y editor, que ha publicado varios libros y fanzines. Su autobiografía, Sonic Life, saldrá a la luz en 2023. 🎵