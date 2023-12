Patti Smith se recupera tras ser hospitalizada de emergencia en Italia

La icónica figura del punk, Patti Smith, ha sido dada de alta del hospital en Italia y se encuentra “en buen estado de salud”, según la Autoridad Sanitaria Local de Bolonia. Smith fue llevada de urgencia al hospital Maggiore de Bolonia el martes (12 de diciembre) antes de su actuación en el Teatro Duse de la ciudad. A pesar de la cancelación del concierto, la artista no ha hecho referencia a su enfermedad o hospitalización en sus redes sociales.

Durante su gira italiana titulada A Tour Of Italian Days, que apoya el lanzamiento de su nuevo libro A Book Of Days, Smith ha capturado la atención tanto por su música como por sus actividades fuera del escenario. Su última actuación en Italia fue el 11 de diciembre en el Duomo di Siena, y su próximo concierto en Venecia y evento de firma de libros en Milán han sido cancelados. Aún no se ha anunciado si estas apariciones serán reprogramadas.

Conocida por su energía en el escenario y su poesía lírica, Smith ha dejado una huella indeleble en la cultura musical. Tras la que esperamos sea una rápida y completa recuperación, se espera que regrese a los Estados Unidos para continuar con su agenda de conciertos, culminando el año con dos actuaciones en el Brooklyn Steel de Nueva York.