Pete Townshend (The Who) prepara una nueva ópera rock basada en su novela «The Age Of Anxiety»

Pete Townshend, el legendario guitarrista y compositor de The Who, está trabajando en una nueva ópera rock inspirada en su novela de 2019 The Age Of Anxiety. Así lo anunció en una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, donde reveló algunos detalles sobre este ambicioso proyecto.

The Age Of Anxiety es una novela que narra la historia de cuatro personajes que se encuentran en un bar de Londres y que se embarcan en una aventura nocturna llena de música, arte y misterio. La novela explora temas de ansiedad social provocada por factores como el cambio climático, el terrorismo, la soledad y la búsqueda de sentido en un mundo caótico.

Townshend dice que está “desarrollando la partitura y grabando la música” para la ópera rock, que espera interpretar con una orquesta completa y un elenco de cantantes invitados. También está trabajando en un documental sobre el proceso creativo, que comenzó en 2007 cuando escribió el primer borrador de la novela.

Esta no es la primera vez que Townshend se involucra en una producción teatral. Anteriormente creó las óperas rock Tommy y Quadrophenia, que se convirtieron en clásicos del género y que fueron adaptadas al cine y al teatro. Townshend dice que su nueva ópera rock será diferente a las anteriores, ya que tendrá un estilo más moderno y experimental.

Por otro lado, el cantante de The Who, Roger Daltrey, está haciendo una biografía sobre el fallecido baterista de la banda, Keith Moon. Moon fue uno de los músicos más carismáticos y extravagantes del rock, pero también tuvo una vida marcada por el abuso de drogas y alcohol, que le causó la muerte a los 32 años. Daltrey dice que quiere rendirle homenaje a su amigo y compañero con un libro honesto y emotivo.

The Who es una de las bandas más influyentes e icónicas del rock, con más de 50 años de trayectoria y éxitos como My Generation, Baba O’Riley o Won’t Get Fooled Again. A pesar de las dificultades y los cambios, la banda sigue activa y planea hacer una gira mundial en 2024.