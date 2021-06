The Joy Formidable lanza “Chimes”, el tercer sencillo de su próximo álbum “Into The Blue”

Tras las magníficas entregas de los sencillos Into the Blue y Back To Nothing, ambos pertenecientes al próximo álbum Into The Blue y que la banda lanzará el 20 de agosto del presente año, The Joy Formidable nos deleita sorpresivamente con este tema recién salido del horno, y que titulan Chimes, cuya traducción vendría a ser campanillas, haciendo referencia a ese sonido de timbre melodioso que surge al tocar una campana y que en castellano se define como repicar o campaneo.

Sobre el sencillo, se sabe que el propio cantante y guitarrista Ritzy Bryan declaró en NME que lo compuso estando en un punto bajo, pasando por una ruptura difícil que lo dejó bastante perdido y con marcadas reflexiones sobre sí mismo. Tal como él mismo dice: “En medio de esa tristeza, tuve una semana entera de extraños eventos fortuitos que terminaron inspirando la letra de Chimes. Sentí que algo o alguien me estaba cuidando. Pequeños signos y símbolos que te hacen sentir que hay muchas cosas que no entendemos sobre nuestra conectividad en la tierra”.

No cabe duda de que estos pequeños signos que comenta Ritzy Bryan pueden interpretarse como una llamada que advierte a alguien sobre algo o trata de darle una mano para salir del pozo donde se encuentra. La letra de la canción lo manifiesta muy claramente al referirse a ese sentimiento casi mágico de seguridad, bienestar y cuidado cuando una persona se halla atrapada en medio de una tempestad y cuya salida es casi nula, algo asi como la vivencia de un deux machina narrativo.

Sin duda, Chimes es un tema que encuentra su inspiración en esos destellos luminosos que, de vez en cuando y de forma inexplicable, aparecen cuando todo se torna oscuro y en caída. Son esos instantes, que, dentro de ese mundo que vivimos en delicado equilibrio, surge de la nada, como una mano amiga, para darnos ese aliento que teníamos perdido y que nos condenaba al ahogamiento. Sin duda se trata de un mensaje muy catártico: “Un nuevo cielo lleno de pequeñas señales me lavaron y secaron. Las grietas se abrieron. Ahora sé el camino que hay que elegir para cantar una nueva llamada. Estaré mirando si te rindes porque siempre hay un túnel delante de nosotros.”

The Joy Formidable asegura que el nuevo álbum estará repleto de estos sentimientos recuperadores ya que su concepto radica en hacer abrir los ojos a la gente para que contemplen que aun existe mucha belleza y amor ante tanto dolor, sufrimiento y desencanto.

Recordemos que The Joy Formidable es un power trio galés de rock alternativo, shoegaze y dream pop, que se formó durante 2007 en la localidad galesa de Mold, capital de Flintshire. En la actualidad se encuentra afincada en Londres, en Londres, Inglatrerra. La banda está compuesta por Rhiannon “Ritzy” Bryan (voz principal, guitarra), Rhydian Dafydd (bajo, coros), y Matthew James Thomas (batería y percusión). Sus discos son realmente un lujo y quizás una de las bandas alternativas más interesantes de la escena actual. Os dejamos pues con esas campanillas de esperanza.