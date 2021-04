The Voidz apoyan a los New York Mets con una nueva versión de su tema “The Eternal Tao”

The Voidz han recuperado una de las canciones de su pasado reciente con una nueva versión extendida para The Eternal Tao, inicialmente publicada en el año 2019.

Se trata de una colaboración que la banda ha realizado con el equipo de béisbol favorito de su cantante Julián Casablancas, los New York Mets, con motivo del inicio de la nueva temporada de Grandes Ligas en los Estados Unidos.

“Estaba muy emocionado de finalmente trabajar con los Mets bajo sus nuevos propietarios. El hecho de que finalmente me contactaran me hizo sentir bien con la nueva energía que se percibe allí. La reconstrucción puede llevar un tiempo, no estoy seguro, ya veremos, pero es un gran honor para mí ser parte del viaje”, asegura Casablancas sobre la iniciativa.

Recordemos que el último single de la banda fue Alien Crime Lord, que compartieron a finales de 2020. Ahora, disfrutemos de esta versión 2.0 de The Eternal Tao.

THE VOIDZ – THE ETERNAL TAO 2.0