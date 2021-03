Thundercat y Ace Hashimoto comparten “Vaporwaves” y su videoclip de 8 bits

Thundercat se unió con el talentoso productor canadiense Ace Hashimoto para lanzar la canción Vaporwaves en su Patreon por tiempo limitado. Y no solo eso, sino que lo hacen con un bonito video de 8 bits conduciendo un poderoso auto por el desierto.

Hashimoto dió sus comentarios respecto al tema: “Esta canción trata sobre crisis existencial, creo que ese concepto me llevó a sentirme lo suficientemente libre para hacer las cosas que siempre quise hacer, y al mismo tiempo estar aún más agradecido por las cosas que puedo hacer”. “Básicamente, sé consciente de tu propia mortandad. Recuerda, solo somos humanos. Y dile a las personas que te importan: ‘Estoy feliz de tenerte en mi vida’”, asegura.



Recordemos que el último disco que Thundercat lanzó fue It Is Wht It Is en el 2020, y tiene en el horizonye una serie de conciertos en Reino Unido para mayo.