Canción: Thundercat y Tame Impala – “No More Lies”

Thundercat y Tame Impala han lanzado hoy su primer single conjunto, titulado No More Lies. La canción, que se ha publicado a través de Brainfeeder, el sello de Thundercat, es la primera música nueva del bajista y cantante en más de tres años.

Un encuentro muy esperado

No More Lies es el resultado del encuentro entre dos artistas que tienen estilos muy distintos pero que se complementan a la perfección. Por un lado, Thundercat aporta su característico bajo y su voz soul, y por otro, Tame Impala añade su producción psicodélica y su voz etérea. La canción habla de una relación fallida y de la responsabilidad que cada uno asume por ello.

Thundercat, cuyo nombre real es Stephen Lee Bruner, ha explicado que llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con Kevin Parker, el líder de Tame Impala. «He querido trabajar con Kevin desde el primer álbum de Tame Impala», ha dicho. «Siento que sabía que trabajar juntos sería especial. He estado entusiasmado con esta canción durante mucho tiempo y espero crear más cosas con Kevin en el futuro».

Lo nuevo de Thundercat y Tame Impala

No More Lies es la primera canción nueva de Thundercat desde que lanzó su cuarto álbum, It Is What It Is, en 2020. El disco ganó el premio Grammy al mejor álbum de R&B progresivo y contó con colaboraciones de artistas como Childish Gambino, Ty Dolla $ign o Steve Lacy.

Por su parte, Tame Impala también lanzó su cuarto álbum, The Slow Rush, en 2020. El disco fue aclamado por la crítica y los fans por su mezcla de rock psicodélico, pop y electrónica. Además, el año pasado también colaboró con artistas como The Streets, 070 Shake o Gorillaz.

¿Dónde escuchar No More Lies?

La canción se puede escuchar en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Music o YouTube. También se puede comprar en formato digital o vinilo a través de la web de Brainfeeder.