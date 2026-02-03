Thundercat anuncia «Distracted», su primer álbum en seis años, y presenta su colaboración con Lil Yachty

El bajista y compositor Thundercat ha confirmado que su nuevo álbum, Distracted, llegará el 3 de abril a través de Brainfeeder, marcando su primer trabajo de estudio desde It Is What It Is (2020). El anuncio llega acompañado del single I Did This To Myself, una colaboración con Lil Yachty que abre una etapa centrada en la saturación digital y la fragilidad emocional contemporánea. Para un artista que ha redefinido el cruce entre jazz, funk y pop experimental durante más de una década, el regreso importa: pocas figuras han sabido capturar con tanta personalidad el caos tecnológico de nuestro tiempo.

Producido junto a Greg Kurstin, el disco reúne a colaboradores habituales como Flying Lotus y nuevas alianzas con Kenny Beats o The Lemon Twigs, además de un elenco de invitados que incluye a A$AP Rocky, WILLOW, Tame Impala, Channel Tres, Lil Yachty y el fallecido Mac Miller. Según DIY, el álbum se adentra en la sobrecarga informativa y la dependencia tecnológica, un terreno que encaja con la sensibilidad irónica y vulnerable que Thundercat ha mostrado desde Drunk (2017), uno de los discos que consolidó su figura en la escena global.

En I Did This To Myself, Thundercat y Yachty exploran la ansiedad social desde un prisma juguetón pero melancólico, un equilibrio que ha sido clave en su obra. La canción funciona como carta de presentación de un álbum que, según el propio músico, invita a “disfrutar, divertirse y aceptar que la confusión también forma parte del camino” .

El lanzamiento de Distracted llega en un momento en el que Thundercat ha reforzado su presencia en proyectos ajenos —de Tame Impala a Kaytranada, pasando por colaboraciones recientes con Remi Wolf—, consolidando un perfil transversal que lo sitúa entre los músicos más influyentes de su generación. La nueva colección de canciones, con títulos como No More Lies, She Knows Too Much o ThunderWave, promete un recorrido por la introspección, el humor y la crítica suave a la hiperconectividad, elementos que han definido su identidad artística.

Thundercat y la construcción de un lenguaje propio entre el jazz y el pop experimental

Con más de una década de carrera en solitario, Thundercat se ha consolidado como una figura singular dentro del cruce entre jazz, funk, soul y electrónica. Tras años como músico de sesión y colaborador de artistas como Erykah Badu o Suicidal Tendencies, su debut The Golden Age of Apocalypse (2011) lo situó en el radar de la crítica gracias a un enfoque que combinaba virtuosismo técnico y sensibilidad pop. Su alianza con Flying Lotus y el sello Brainfeeder fue decisiva para moldear un sonido que, desde el principio, escapaba de cualquier etiqueta rígida.

El salto cualitativo llegó con Drunk (2017), un álbum que medios como Rolling Stone y Consequence destacaron por su capacidad para mezclar humor absurdo, confesiones íntimas y un groove inconfundible. Canciones como Them Changes se convirtieron en clásicos instantáneos y ampliaron su audiencia más allá del circuito experimental. Tres años después, It Is What It Is profundizó en un tono más melancólico, marcado por la muerte de Mac Miller, y obtuvo un Grammy al Mejor Álbum de R&B Progresivo, consolidando su prestigio internacional.

A lo largo de su trayectoria, Thundercat ha demostrado una habilidad única para integrar colaboraciones sin perder identidad. Su presencia en To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, uno de los discos más influyentes del siglo XXI, reforzó su papel como arquitecto sonoro de una nueva sensibilidad afroamericana contemporánea. Con Distracted, su quinto álbum, parece dispuesto a explorar cómo la hiperconexión y el agotamiento digital afectan a nuestras emociones, manteniendo ese equilibrio entre ironía, vulnerabilidad y sofisticación musical que lo ha convertido en un referente.

