Durante buena parte de “Flower In A Hurricane”, Kevin Parker y SZA cantan a la vez, en armonía, sobre un sintetizador que parece sacado de una persecución de 1986. Es la canción que suena en el tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI, publicado este jueves 15 de octubre, y con ella Rockstar Games ha despejado una incógnita que llevaba meses en el aire: la banda sonora original del juego es de Justice. El single de Justice, “Flower In A Hurricane”, lo firman además Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

El juego y su disco, Grand Theft Auto VI: The Album, salen el mismo día, el 19 de noviembre. Son 34 canciones originales, con nombres como Fred again.., PinkPantheress o Travis Scott. Del trabajo de composición de Justice para el juego no se ha contado nada más, ni si tendrá edición propia aparte del álbum.

Un segundo encuentro entre Justice y Tame Impala

No es la primera vez que Gaspard Augé y Xavier de Rosnay trabajan con Parker. “Neverender”, la canción que compartieron en Hyperdrama (2024), ya mostraba lo bien que encaja el falsete del australiano con la densidad de los franceses. Aquel disco se llevó el Grammy al mejor álbum de dance/electrónica, y “Flower In A Hurricane” suena a continuación natural: más rock de los ochenta, más estribillo y un brillo que hace pensar en neones de Miami de noche (la Vice City del juego, sin ir más lejos).

Lo menos claro es el papel de King Gizzard. Su presencia apenas se distingue, como mucho en algún órgano y en alguna guitarra, y eso tiene su gracia: el grupo de Melbourne viene de anunciar con “Alien Metal” un giro hacia el techno, y aquí acaba de comparsa en un pelotazo de synth-rock. Queda raro, pero tampoco tanto. Si hay un grupo capaz de aparecer en cualquier sitio, es este.

Más interesante es lo que dice del lugar que ocupa ya el videojuego en la industria. GTA VI lleva años siendo el lanzamiento más esperado del sector, con varios retrasos desde que Rockstar lo anunció en 2021, y su música es un escaparate que ningún festival puede igualar. Ya en agosto, un avance de 26 minutos había metido a Depeche Mode, Jayda G o Aluna, y este mes se han conocido las primeras emisoras de radio, con Bad Bunny o Burna Boy como presentadores. Para un dúo de electrónica francesa, que el tráiler más visto del año lleve su firma es seguramente el mayor altavoz de su carrera, más que cualquier cabeza de cartel.

Justice, de “D.A.N.C.E.” a Vice City

Augé y de Rosnay empezaron a trabajar juntos en París a principios de los 2000 y despegaron con su remezcla de “Never Be Alone”, de Simian, que acabó convertida en “We Are Your Friends” y en himno del electro francés. Su debut, † (2007), con “D.A.N.C.E.”, los colocó como herederos naturales de Daft Punk, y desde entonces han ido de los guitarrazos de Audio, Video, Disco (2011) a la música disco de Woman (2016), hasta las colaboraciones de Hyperdrama. Siempre han pensado en grande, con su cruz luminosa y sus muros de amplificadores en directo, y ahora llevan esa escala a una ciudad virtual por la que pasarán millones de jugadores el 19 de noviembre.

▶ “Flower In A Hurricane” — Justice (con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard) | 15 de octubre de 2026 | Rockstar Games

¿Cuánto creéis que tardará “Flower In A Hurricane” en sonar en las sesiones de los festivales del verano que viene?

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