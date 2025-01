Sobre Enter Shikari

Enter Shikari es una banda británica de post-hardcore formada en 2003 en St Albans, Hertfordshire. Conocidos por su estilo único que fusiona géneros como el metalcore, el rock alternativo y diversos géneros electrónicos, han logrado crear un sonido distintivo. Su álbum debut, Take to the Skies, lanzado en 2007, alcanzó el número 4 en la lista de álbumes del Reino Unido. Su segundo álbum, Common Dreads, lanzado en 2009, debutó en el puesto 16. En 2012, lanzaron A Flash Flood of Colour, que también alcanzó el número 4 en las listas del Reino Unido. Su cuarto álbum, The Mindsweep, lanzado en 2015, recibió elogios de la crítica y debutó en el puesto 6. La banda ha continuado evolucionando su sonido con álbumes como The Spark (2017), Nothing Is True & Everything Is Possible (2020) y A Kiss for the Whole World (2023).

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Enter Shikari

Take to the Skies (2007)

Common Dreads (2009)

A Flash Flood of Colour (2012)

The Mindsweep (2015)

The Spark (2017)

Nothing Is True & Everything Is Possible (2020)

A Kiss for the Whole World (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Descubre la playlist con las principales canciones de Enter Shikari a continuación.

Videoclip destacado

No te pierdas Sorry You’re Not A Winner, el videoclip más conocido de Enter Shikari, a continuación.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones y nuestro perfil oficial de WhatsApp!