Tres strikes y una extraña fuerza

«Próximamente, Airbag, gira de despedida». El pasado junio, más de un seguidor de los malagueños tuvo que contener la respiración al encontrarse con ciertos carteles por las calles. ¿El final de una de las bandas más longevas del power pop nacional? Nada más lejos de la realidad: la supuesta despedida resultó ser el título de uno de los singles que anticipaban Una extraña fuerza, el nuevo álbum de Airbag, que regresa con material de larga duración cuatro años después de Siempre Tropical (Sonido Muchacho, 2022). Este lanzamiento supone el primero en el que Carlos Hernández no está a los mandos de la producción, tarea que esta vez recae en Marcos Muñiz.

Desde un primer momento, iremos observando referencias al béisbol: desde la portada de Gira de despedida hasta la propia portada del disco, que muestra a un pitcher. El primer track que nos encontramos se llama «Strike 1» y comienza con una chica preguntándole a otra por qué quiere una guitarra. El bajo se mantiene estático durante el poco más de un minuto que dura el tema, mientras el riff principal de guitarra se va viendo abrazado por arreglos de guitarra, pequeños arpegios con efectos de trémolo —un efecto de vibración— y una batería que golpea con fiereza. El peculiar sonido de este track se debe a que es prácticamente una demo.

Acto seguido, nos metemos de lleno en «El Club Secreto», el primer trallazo del disco. Con una voz cargada de distorsión, extraída directamente de las demos, Adolfo Díaz (voz y guitarra) les canta a las minorías. Nos dice que nada une más que una minoría. En sus canciones, el factor cinematográfico siempre ha estado presente, y esta no es una excepción. El hecho de que incite al oyente a unirse a ese «club secreto» que tanto le llama la atención es toda una declaración de intenciones. Musicalmente, es un tema sencillo: un power pop cargado de guitarras rápidas y potentes, junto a un bajo y una batería demoledores.

Una película que nunca termina

A lo largo del disco nos iremos encontrando con pequeños fragmentos de audio. El tercer tema es el segundo single que publicaron: «La película que he visto más veces». Con un sencillo arpegio rodeado de audios de cine, nos adentramos en una película. Y es que los malagueños son expertos en convertir canciones en cortometrajes. Con una melodía contagiosa, nos transportamos a los 90. Con la fuerza de aquellas bandas punk y sus melodías pop —no olvidemos que entre sus influencias figuran los grupos de surf rock de los 60 y las producciones de Phil Spector—, nos hacen pensar en nuestra película favorita. Adolfo cantará sobre la suya, esa que ha visto tantas veces. Reconoce que puede que no fuera tan buena y que, quizá, lo mejor sean sus recuerdos. Todos tenemos una película favorita que admitimos que no es la mejor. Al igual que ocurre con la música, no hace falta que sea perfecta para que nos transmita todo lo que necesitamos. Los primeros discos de La Polla Records no destacan precisamente por su pulcritud musical, su valor va más allá de eso. Hay algo en ellos que trasciende lo estrictamente musical y explica por qué volvemos siempre a ellos. Quizás los malagueños hablen de como los recuerdos pueden pesar más que la propia experiencia. Algo que caracteriza a Airbag son los dobles sentidos de sus canciones, y es que quizás esta hable de volver a ver, después de mucho tiempo, a tu amor platónico.

El futuro ha llegado y… ha cambiado

Algo que me encanta de este trío es cómo, en canciones como «Nadie los vio venir», puedes escuchar una guitarra agresiva y distorsionada junto a una guitarra acústica. Son unos genios de los pequeños detalles. Detalles como este, la aparición de sintetizadores al final de la grabación, la fugaz intervención de una cantante y el contenido de la letra dan una vida única a las canciones. «Si voy a la tienda de discos/libros y me encuentro que han cerrado», «Si voy paseando al centro y me encuentro un decorado». ¡Cuánta verdad encontramos en estas palabras! Esta canción habla de cómo cambia el mundo que siempre hemos conocido, y de cómo lo hace para mal: las tiendas de discos están cerrando, las librerías, la panadería de siempre, el bar Paco. «Nadie los vio venir» da cuenta de ello. Aunque ese mundo está desapareciendo, seguirá vivo en nosotros.

Hay grupos que son incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Airbag demuestra que, casi 30 años después, este sigue siendo su momento y que no se queda atrás. Una caja de ritmos con un aire new wave, poco habitual en su estilo, da paso al inicio de «Crush mal», una de las canciones más juguetonas y bailables de Una extraña fuerza. El disco acaba con un audio de una persona diciendo que «es contingente y necesario un nuevo disco de Airbag». Toda una realidad.

Regresamos al futuro con unos sintetizadores futuristas en uno de los temas más pegadizos del disco. «El futuro (no es lo que solía ser)» nos habla de ese futuro que imaginaba la población en el siglo XX, con robots en casa, coches voladores y viajes al espacio. La canción critica el presente: el futuro no es lo que nos habían vendido, sino más de lo mismo y, desde luego, nada de lo que imaginábamos. Es uno de los temas más completos del disco, con unos coros y unos sintetizadores que le dan ese aire futurista y alienígena.

Camisas de fuerza para corazones inquietos

La pelota vuelve hacia nosotros y golpeamos con ganas. «Strike 2» suena por los altavoces y lo que escuchamos es una joya auditiva. Corta, pero intensa, una guitarra y un sintetizador, ambos cargados de efectos, llenan de arreglos un interludio que le da un toque característico al disco.

La amistad está presente en todo el álbum. Basta con mencionar que los tres integrantes se conocen prácticamente desde que nacieron. Me gusta cuando un artista le da la vuelta al significado de algo y Airbag sabe cómo contentarme. Temas como «Camisa de fuerza» me sirven de ejemplo: en ella, una antigua amistad atraviesa un mal momento y sus protagonistas le brindan una camisa de fuerza vital. Una canción contagiosa y bailable que no debería faltar en los conciertos de presentación del disco.

El amor no está ausente en Una extraña fuerza, y todas las flechas apuntan a que «Neuronas» es una canción sobre una ruptura. Querido lector, no se fíe usted nunca de Airbag: son los reyes de los dobles significados y no les gustan las canciones de amor clásicas. Aun así, es una canción en la que unas guitarras contenidas, que no adquieren protagonismo en la mezcla hasta bien entrado el tema, le dan ese toque añorante. La intensidad va in crescendo hasta estallar en uno de los pocos solos de guitarra del disco. Es un solo de duración justa, pero magnífico en ejecución y sentimiento. Es uno de esos solos que escuchas y te dan ganas de echar la canción hacia atrás para volver a oírlo.

El último baile antes del futuro

Algo que me encanta de los grupos del estilo de Airbag es que hagan canciones como «La habitación del pánico», en la que una guitarra distorsionada que te golpea en la frente da paso a unos arpegios limpios y, después, a unos teclados armonizados que te obligan a moverte. Si en algo son expertos Airbag, es en crear melodías pegadizas, y esta canción no es una excepción. Cualquier tema del trío malagueño lo demuestra: bastan un par de escuchas para que ya estés cantando sus canciones.

La crítica a todos esos grupos que se retiran y luego vuelven, aprovechándose en ambas ocasiones, se encuentra en el primer single de adelanto: «Gira de despedida». Se rumorea que un pequeño diablo ideó el plan de promoción de este sencillo, que suponía la vuelta de Airbag al mundo discográfico. Aparecieron carteles tanto en las redes como en las calles, regalando pequeños infartos a los fans del grupo. «Próximamente, Airbag, gira de despedida», rezaban estos. Está claro que la estrategia de estos artistas funciona: llamar la atención, desde luego, lo consiguieron.

Los espíritus de los Ramones poseen a los malagueños para brindarnos un tema de punk de la vieja escuela en «La casa del terror». Poco más de un minuto de duración, al más puro estilo de la vieja escuela. Una vez hecho el exorcismo y de vuelta a su identidad como Airbag, llegamos al último tema del disco. Hay músicos, y también gente que no lo es, que son incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. El personaje desde cuya perspectiva canta Adolfo es un inadaptado, obligado a crear contenido cuando no hay nada dentro de sí. Se trata de una crítica pura a la sociedad actual, que casi siempre aparenta ser algo que no es; o, más bien, algo que quieren que sea. «Las nuevas esferas de lo moderno» pone el cierre a Una extraña fuerza. Es, básicamente, cómo se siente uno tras acabar de quitar el álbum del tocadiscos: con una extraña fuerza.

Un nuevo lanzamiento de los malagueños siempre es digno de celebrar, sobre todo porque no es una banda que suela publicar discos muy a menudo. En Una extraña fuerza, la evolución del grupo es más que evidente: avanza cada vez hacia un sonido más melódico y expresivo, sin perder esas raíces punk a las que pertenece. No todas las bandas pueden presumir de una carrera de tres décadas sin un solo cambio de integrantes, y eso mismo refuerza la evolución musical de Airbag.

Escucha aquí «Una Extraña fuerza» de Airbag