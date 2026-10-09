Alejo – Mundo en ruinas / Canción a Canción

Tras La fiesta era para otros (2022) y Diamantes (2024), Alejo acaba de publicar su tercer álbum bajo el título de Mundo en ruinas. En medio de una efervescencia creativa muy alta, el cantante navarro nos regala la que hasta ahora es su colección de canciones más honesta y brillante. Más allá de las referencias de anteriores trabajos, en esta ocasión Alejo se ha aliado con Amaro Ferreiro para dar a sus temas un componente más pop sin perder el lenguaje roquero marca de la casa.

Mundo en ruinas surge en medio de una ruptura sentimental y esa situación es el motor para hablar de sentimientos muy personales y arrojar un mensaje esperanzador con la mirada puesta en el futuro. Queríamos que fuera el propio Alejo el que nos contara de qué tratan sus nuevas composiciones y los motivos por los que ha querido expresarse con ellas en un momento tan concreto de su vida y su carrera.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Alejo un artista navarro que acaba de lanzar su nuevo disco Mundo en ruinas, que engloba un conjunto de canciones esperanzadoras que se escriben desde la desolación y la soledad para poder mirar hacia adelante. Para mí ha sido una terapia de reconexión conmigo mismo y con la forma de expresarme a la hora de hacer música.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

En todas las plataformas digitales desde el pasado 25 de septiembre.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

El disco ha sido grabado en Galicia, en los estudios Cruz del Sur, bajo la producción de Amaro Ferreiro. Y mezclado en Blind Records, en Barcelona, por Gerard Giner.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Para mí el disco cuenta un momento muy concreto en mi vida tras una ruptura sentimental. Va relatando las diferentes fases de una separación y los sentimientos que fluyen, pero siempre desde un punto de vista esperanzador, para ver la luz y seguir adelante.

Quiero pensar que es un disco de canciones por encima de todo, pero las hemos vestido con un sonido de pop-rock dentro de toda la amplitud del género. Creo he encontrado un sonido que me caracteriza y en el disco se ve reflejado.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

El propio disco es una anécdota surrealista. Empiezo a hacer en Galicia, en casa de Amaro, unos bocetos de canciones que hablan de separación, tengo una ruptura sentimental en medio de una gira, mientras escribo el disco, y voy pasando por las diferentes fases que sientes al separarte de alguien a la par que escribo canciones.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Voy a empezar en mi tierra, en Navarra, el 7 de Noviembre en Tudela. Luego haremos una pequeña gira de salas en inverno para preparar todo el verano de los festivales y conciertos al aire libre.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Miss Recuerdos

Es la canción que abre el disco porque me parece una declaración de intenciones empezar un álbum que habla de la separación reconciliándote con tu pasado. Es tema enérgico, con guitarras afiladas, que venía de una canción mucho mas acústica y pequeñita en su inicio.

Recuerdo que Amaro bautizó la canción cuando estaba grabando las voces. El estribillo dice que hoy quiero brindar con mis recuerdos y Amaro sugirió que eso fuera una persona que guardase todos tus recuerdos, la “Miss Recuerdos”.

2. Trafalgar

Es una canción melancólica, pero con una energía rock. Dos personas van al mar a querer encontrarse. «Enamorado de tus ojos tristes» es la primera frase del estribillo y una de mis imágenes favoritas del disco.

Está grabada en directo. El riff me salió prácticamente solo y toda la banda empezó a tocar la canción como si ya lo hubiéramos hecho más veces. Es ahí cuando te das cuenta que la energía de varias personas tocando juntas es única y hace grandes las canciones.

3. Estás en mi cabeza

Fue la primera canción que compuse para el disco y, además, la primera que le enseñé a Amaro cuando empezamos todo este viaje.

Le tengo una cariño especial a esta canción porque habla de echar de menos cuando estás lejos, pero también está enganchado a necesitar salir para sentirte vivo. Siento que hemos hecho grande una canción que en mi cabeza sonaba pequeñita.

4. Mundo en ruinas

“Mundo en ruinas” propone, desde la honestidad, coger un poco de aire e invertirlo en tratar de arreglar este destartalado mundo. Apagar todo el entramado digital en el que vivimos e intentar arreglar la realidad personal de cada uno.

5. Cuando todo explote

Es mi canción favorita del disco ahora mismo. Tiene un punto sufrido en el texto, de reconexión con uno mismo, con frases con las que me siento identificado. El pulso del tema y cómo va fluyendo me encanta. Además, en directo funciona súper bien y la disfruto mucho.

6. Terremoto

Es una canción porteña al estilo de Calamaro, que cuenta de forma circular cómo te sientes cuando una persona se marcha y deja un vacío, pero a la vez cuenta también que esa persona también siente una pérdida. Me gustaba pensar en la perspectiva de las dos personas cuando se despiden.

7. Tóxico

Es una canción lisérgica. Es un tango arrabalero con sonidos de sintetizadores actuales.

Me apetecía mostrar que yo también soy el malo a veces para otras personas. Todas las canciones acaban hablando de lo que sentimos por alguien y esta canción habla del daño que uno mismo puede hacer a otra persona. O quizás de ese momento en el que estás viendo todo negro y la mala influencia eres tú.

8. Gracias por estar ahí

Es la clásica canción “stoniana” que llevaba tiempo queriendo componer pero no conseguía. Hay un riff muy marcado que va llevando todo el pulso del tema y tiene influencias de las bandas de rock mas clásicas. Por otro lado, el texto se compone de una serie de preguntas que le haces a una persona que no está en tu vida, y finalmente da las gracias a todas las personas que te apoyan cuando tu mundo tiembla.

9. Tirita

Es la canción que habla de las canciones… La escribí para contarme a mí mismo que cuando todo va mal, siempre hay una canción que te acompaña y que te recuerda que hay alguien sintiendo algo parecido a lo que tú sientes.

10. Parte Nerd

Es la canción que cierra el disco, como una vuelta a una casa a la que no quieres volver porque no sabes donde está o porque no la encuentras.

Creo que si has escuchado todo el disco en orden y llegas a esta canción todo el viaje cobra sentido, y puedes entender lo perdidos y solos que estamos a veces en la vida.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Simplemente, espero que la persona que lo escuche lo sienta suyo… Y poder tocarlo en directo, porque hay mucha energía dentro de todas estas canciones.

Escucha «Mundo en ruinas» de Alejo a continuación: