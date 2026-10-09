Cada canción nueva de Slayyyter tiene ahora un gemelo en su disco anterior. El de “I Think He’s Got a Girl”, el single que la cantante de St. Louis ha publicado este viernes, 9 de octubre, con vídeo dirigido por ella misma, es “Unknown Loverz”, de Wor$t Girl in America. Es el tercer adelanto de Wor$t Man in America, el disco hermano que anunció el lunes y que saldrá el 4 de diciembre en RECORDS y Columbia.

Lo han producido Austin Corona y Wyatt Bernard, la pareja que ya firmaba “Crank” y “Cannibalism!”, y esta vez han cambiado el bombo de club por guitarras con regusto a rock de los noventa y sintetizadores vaporosos. La letra gira en torno a una sospecha de infidelidad, y el estribillo acaba en una confesión rara en alguien que ha hecho carrera presumiendo: la otra es más divertida que ella. Si Wor$t Girl in America era el disco de la que sobra en la fiesta, este single es el de la que se queda en casa mirando el móvil.

El vídeo vuelve a llevar su firma, como ya pasó con “Cannibalism!” y “Brand New Chanel$” (y a medias, junto a Hannah DeVries, con “Beat Up Chanel$”). Cruza el glamour de las estrellas del Hollywood clásico con estampas de la América rural, y la imagen que se queda es la de Slayyyter envuelta en una piel de mapache, entre diva de estudio y chica de pueblo. Cosecha propia, otra vez.

“I Think He’s Got a Girl” y su disco espejo

Wor$t Man in America tendrá nueve canciones, todas nuevas y todas conectadas con alguna de su predecesor: “Crank 2” responde a “Crank”, “Brand New Chanel$” le da la vuelta a “Beat Up Chanel$” y ahora le toca a “Unknown Loverz”. Aquel disco, su estreno en Columbia, encabezó la lista de álbumes de dance de Billboard. Este verano, además, apareció entre los invitados de Never Enough: Versions, el disco con el que Turnstile reinterpretaron su álbum ganador del Grammy.

Sacar disco ocho meses después del de tu consagración es una temeridad que pocas estrellas del pop se permiten, y nos parece más valiente que estirar Wor$t Girl in America con otra edición de lujo. Para el público español queda una espina: la parte europea de su gira arranca el 18 de octubre en París, sigue por Ámsterdam, Colonia o Berlín y no toca ninguna ciudad española.

Fecha de lanzamiento de “Wor$t Man in America”

Wor$t Man in America sale el 4 de diciembre de 2026 en RECORDS / Columbia, y ya se puede reservar en la web de Slayyyter.

Tracklist de “Wor$t Man in America”

“Brand New Chanel$”

“Crank 2”

“$$$”

“Nekromantik!”

“I Think He’s Got a Girl”

“Hey Boyyy”

“Parking Lot”

“Perfect Woman”

“*Hymn*”

Slayyyter, del armario de mamá a Coachella

Catherine Grace Garner grababa voces en un armario de casa de su madre, en Misuri, antes de que nadie supiera quién era. En 2019, la mixtape Slayyyter se hizo viral sin sello detrás gracias a “Daddy AF” y “Mine”, y años después “Daddy AF” acabaría sonando en una escena de Anora. Luego llegaron Troubled Paradise (2021) y Starfucker (2023), y después la firma con Columbia. Wor$t Girl in America (2026) la llevó por primera vez a Coachella y a la televisión, en el programa de Jimmy Fallon. Que no haya dejado pasar ni un año para contestarse a sí misma dice bastante de cómo piensa aprovechar el momento.

▶ “I Think He’s Got a Girl” — Slayyyter | 9 de octubre de 2026 | RECORDS / Columbia

¿Preferís a la Slayyyter que se va de fiesta o a la que se queda esperando junto al teléfono?

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