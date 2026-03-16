Anna Calvi desvela “Is This All There Is?”, una colaboración magnética con Matt Berninger que anticipa un EP cargado de identidad, metamorfosis y emoción cinematográfica

Anna Calvi presenta “Is This All There Is?”, la canción que da nombre a su nuevo EP y que llega acompañada de la voz inconfundible de Matt Berninger, líder de The National. El tema, compuesto originalmente para The Souvenir Part II de Joanna Hogg pero nunca publicado, encuentra ahora una nueva vida como un himno sobre la valentía de seguir haciéndose preguntas incluso cuando no hay respuestas claras. “Esta canción trata sobre la valentía que se necesita para tener esperanza”, explica Calvi, mientras Berninger aporta un tono grave y casi ancestral que convierte el diálogo entre ambos en una búsqueda compartida.

La artista británica describe la colaboración como un encuentro íntimo y profundamente emocional: “El tono de voz de Matt tiene un carácter épico, casi antiguo… Él aporta a la canción una intimidad que yo nunca habría podido imaginar”. Esa química se convierte en el eje de un EP que verá la luz este viernes y que reúne a nombres tan singulares como Laurie Anderson, Iggy Pop y Perfume Genius, todos ellos artistas que, según Calvi, comparten “una honestidad subversiva” y una forma de crear sin intentar complacer a nadie.

Is This All There Is? es la primera entrega de una trilogía que explora la identidad como un proceso de metamorfosis, inspirado por el cambio vital que supuso para Calvi convertirse en madre. El EP se adentra en preguntas existenciales sobre la intimidad, la conexión y la sensación de estar verdaderamente despierto. También incluye una reinterpretación de “Computer Love” de Kraftwerk junto a Laurie Anderson, transformada en una reflexión inquietante sobre la intimidad digital. Tras su trabajo en la banda sonora de Peaky Blinders y su colaboración operística con Robert Wilson, Calvi construye aquí un paisaje sonoro cinematográfico que funciona como una narrativa continua a lo largo de cuatro canciones.

La artista continúa rodeándose de figuras que desafían géneros y expectativas, desde David Byrne y Brian Eno hasta Marianne Faithfull o Courtney Barnett. En los próximos meses actuará en el festival Green Man, será telonera de Byrne en varias fechas y participará en el homenaje a Marianne Faithfull en el Barbican junto a Jarvis Cocker, Rufus Wainwright, Beth Orton y Samantha Morton. Todo ello mientras sigue escribiendo en su Substack Carving Silver In Strange Weather, donde reflexiona sobre el arte del dúo y la colaboración.

Anna Calvi, una carrera marcada por la intensidad, la experimentación y una voz que convierte cada canción en un universo propio

Desde su debut homónimo en 2011, Anna Calvi se ha consolidado como una de las artistas más singulares del panorama alternativo europeo. Su virtuosismo a la guitarra, su voz poderosa y su capacidad para fusionar rock, ópera, dramatismo y sensibilidad queer la han convertido en una figura de culto. Con discos como One Breath y Hunter, ha explorado temas como el deseo, la identidad y la libertad, siempre desde una estética intensa y cinematográfica. Su trabajo en la banda sonora de Peaky Blinders amplió aún más su paleta sonora, llevándola a colaborar con directores, coreógrafos y artistas de múltiples disciplinas. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con nombres como Brian Eno, David Byrne, Marianne Faithfull o Julia Holter, consolidando una carrera que se mueve con naturalidad entre la vanguardia y la emoción visceral. Con Is This All There Is?, Calvi abre un nuevo capítulo que promete ser tan ambicioso como profundamente humano.

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