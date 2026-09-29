Levitants – ¿Qué arderá mañana? / Canción a Canción

En ¿Qué arderá mañana?, el nuevo disco de Levitants, la banda ha conseguido canalizar la rabia proyectada en trabajos anteriores y transformarla en algo más profundo, en una forma de expresión que, sin dejar de lado la ironía, demuestra una mayor madurez y peso emocional. Aquí encontramos nuevas texturas y colores, fruto del juego y la experimentación con diferentes formas de entender y desarrollar la música.

Hablamos con Sergio Isabel, compositor y cantante de la banda. Él nos muestra las razones de ser de ¿Qué arderá mañana? y nos habla de su grabación, su idea musical y su propuesta sonora, así como unas pinceladas de lo que trata cada uno de los temas que forman parte del álbum.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

¡Hola! Al habla Sergio Isabel de Levitants. Quería presentaros nuestro nuevo disco ¿Qué Arderá Mañana?. Se trata de nuestro primer disco largo en castellano. Este disco es el más completo y ambicioso de nuestra carrera, y del que más orgulloso me siento. En él descubrimos nuevas facetas y sonoridades. Ha sido la primera vez que siento que he hecho el disco que quería, dándole el tiempo y el espacio que se merece. Creo que es un disco atrevido, que sorprende por la variedad y cohesión que tiene a partes iguales, donde las letras tienen una importancia especial. Es nuestro mejor disco hasta el siguiente, en el que ya estamos trabajando.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 18 de Septiembre, en una edición muy especial gatefold con vinilo en rojo. Lo edita Calaverita Records y desde ya puede comprarse en la tienda online de Calaverita, en tiendas de discos especializadas y en nuestros directos. También está disponible en CD y todas las plataformas.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo grabamos en los estudios La Mina de Granada, en el verano de 2025, con Raúl Pérez al control técnico y Javier Vielba a la producción. El máster se realizó en los estudios de mastering Kadifornia.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Es un disco maduro y ecléctico, irónico e impredecible, que abraza la rabia de la etapa anterior para transformarla en un algo mucho más profundo, denso y trascendente, gracias a una nueva manera de entender las canciones, prestando especial atención a las letras y lo que las rodea.

Un disco que experimenta sin ser experimental y que, sin ser conceptual, tiene un concepto jugando con la inclusión de nuevos instrumentos, el uso atrevido de nuevas texturas y colores más allá de la oscuridad de otros discos. Derribando prejuicios y barreras autoimpuestas para lograr una identidad sonora propia que funciona como conjunto.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Como curiosidad, dos canciones de este disco nacieron de estilos totalmente alejados de la identidad del grupo. “TRUE CRIME” nació como una especie de rap grabado en el móvil a una voz, durante un psicodélico viaje perdido en Cabo de Gata. Y “Pechocuchillo” está inspirada en el ritmo clásico de reggaeton, creo que debido a que la compuse mientras estaba en ese retiro en Almería y por las noches había una orquesta que tocaba versiones de reggaeton. La canción también habla de un asesino de arma blanca… todo está conectado. Nunca sabes de dónde va a venir la inspiración.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos confirmados más de cuarenta conciertos en salas por toda España y empezamos a cerrar alguna fecha para el verano. Esperamos girarlo mucho, tenemos grandes planes para este disco.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. La cena

Es la canción más antigua del disco, aunque ha cambiado mucho desde que nació hace años. Es una declaración de intenciones y un desafío frente a los que te quieren ver caer. Por eso abre el disco.

2. Fondo de pantalla

Nació de un viaje de vuelta solo en coche desde Murcia. Para mí es nuestra vertiente más krautrock. Nuestro himno contra la deshumanización. Alimento fantasmas que nos quieren asustar.

3. Las cosas importantes

Es una canción de baile lento, una declaración de amor a la persona que amas. Hablamos de follar, pero con amor.

4. Señales

Escrita en drop D, una afinación más grave que la estándar que solemos usar. Javi Vielba me dijo que probase a componer algo en otra afinación distinta a la habitual que suela usar y salió “Señales”.

5. Alta tendencia

Fue mi favorita durante mucho tiempo y en directo es de las que más disfruto tocando. Es oscura y afilada. Veneno de serpiente.

6. TRUE CRIME

Es baile y locura. Con una letra satírica que habla de los habitantes de la urbe nocturna. Es esa canción que suena cuando estás pensando en irte a casa y al final te lías.

7. Muerte a la española

Quiero imaginar que es lo que pasa cuando en la máquina de teletransporte de Los Simpsons metes a Prodigy y a Triana. Con una letra satírica sobre la situación actual de desmorone generalizado.

8. Un volcán

Es la canción más delicada del disco, me parece que tiene el puente más bonito del disco. Las guitarras de Sergio son la hostia. Imagina un paseo por el parque con tu amor adolescente, sin prisa, pero con el verano a punto de acabar.

9. NNNV (Nuestros nietos nos vengarán)

Cuando la hicimos buscamos el motorik de paisajes infinitos de Bruce o Sam Fender en esta canción. Es la canción más épica y luminosa del disco.

10. Pechocuchillo

Un asesino. Una habitación. Nadie sabe quién ha sido, pero el asesino quiere que el mundo lo sepa. En su pecho el cuchillo clavado parece una flor.

11. Vamos a bailar (Introducción al baile I)

Una vez alguien me dijo al oírla que todo artista que se precie acaba creando una canción así. 4 acordes y un lema. Fue el piropo más bonito que nos podían decir. No es nuestro estilo, pero sí es muy nuestra.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que nos vaya lo suficientemente bien como para tardar un poco menos en sacar el siguiente disco. Es decir, crecer lo justo para no depender tanto de lo de fuera y poder poner nosotros los tiempo. También molaría cruzar el charco y tocar nuestros temas allí.

Escucha «¿Qué arderá mañana?» de Levitants a continuación: