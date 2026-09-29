Linkin Park estrenan el miércoles 30 de septiembre Unshatter, un documental que dirige Joe Hahn, DJ del grupo y responsable de vídeos como “Numb” o “In the End”. Distribuye la cinta Trafalgar Releasing, con sesiones ya confirmadas en cines españoles, y su hilo narrativo va desde las sesiones de estudio de 2022 hasta el concierto de São Paulo del 15 de noviembre de 2024, el mismo día en que publicaron From Zero.

Evidentemente, el hecho de que la firme uno de los suyos condiciona el relato, y conviene tenerlo presente antes de sentarse a verla. Según contó Hahn a NME, la idea de filmar el regreso nació casi al mismo tiempo que la decisión de volver a tocar, aunque reunir el material llevó varios años.

El miedo, según Hahn, fue lo primero que sintieron. Confesó a NME que temían que el público no respondiera, porque el mundo había cambiado y el rock llevaba tiempo fuera de foco. Decidieron arriesgarse igualmente, sin margen para un segundo intento: «temíamos que la gente no apareciera». Cuando la respuesta llegó, lo resumió con una frase que ya es el titular de la propia entrevista: cuando esa energía colectiva aparece, uno empieza a sentirse imparable.

Sobre la llegada de Emily Armstrong y Colin Brittain, Hahn desmonta la idea de un casting: «no hubo proceso de audiciones». Primero afianzaron la base con Dave Farrell, Mike Shinoda y el regreso de Brad Delson, y solo después se abrieron a gente nueva. El público también ha cambiado: Hahn cuenta que en los conciertos preguntan quién asiste por primera vez y responde buena parte de la sala, junto a antiguos oyentes que ahora llevan a sus hijos.

En esa nueva etapa hay hitos que no dependen de la nostalgia: en 2026 el grupo se convirtió en la primera banda con una vocalista al frente en encabezar el festival británico Download. Hahn lo cuenta sin dramatismo: «Es triste que fuera la primera vez, pero si tenía que ser la primera, tenía que ser Emily».

De quienes rechazan esta etapa, Hahn dice pensar menos en ellos que en quienes ni siquiera saben que el grupo ha vuelto. Y habrá más música: tras un mes de descanso volvieron al estudio, y preguntado por un nuevo álbum respondió con humor seco que será «muy lento y aburrido, y muy polarizante para todos». Falta por ver si es una broma o un aviso.

Linkin Park: del duelo al escenario de São Paulo

Hybrid Theory fue primero el nombre de la banda y en el año 2000 dio título a su álbum de debut, con una idea que Hahn resume así: coger influencias de todas partes y darles un estilo propio. La muerte de Chester Bennington en 2017 dejó al grupo sin cantante y sin conciertos durante siete años. En 2024 volvieron con Armstrong al frente, Brittain a la batería y From Zero en las tiendas, publicado la misma noche del concierto de São Paulo que ahora protagoniza la película. Las sesiones que arrancan Unshatter son las de 2022, cuando esa decisión todavía estaba por tomarse.

▶ “Unshatter” — Linkin Park | 30 de septiembre de 2026 | Warner

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