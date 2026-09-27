Sobre Rex Orange County

Alexander James O’Connor, conocido como Rex Orange County, nació el 4 de mayo de 1998 en Grayshott, cerca de Haslemere (Reino Unido). Con apenas diecisiete años publicó su primer proyecto, Bcos U Will Never B Free (2015), una mezcla casera de jazz, hip hop y bedroom pop que llamó la atención de Tyler, The Creator y le abrió las puertas de Flower Boy (2017), su primera gran exposición internacional.

Desde entonces ha construido una discografía que va de Apricot Princess (2017) a Who Cares? (2022), su disco más exitoso hasta la fecha, número uno en Reino Unido y top 5 en el Billboard 200. The Alexander Technique (2024) llevó su música a su punto más introspectivo. Tras una década trabajando casi en solitario, Rex acaba de anunciar Dream Fatigue, su sexto disco, en el que por primera vez abre el proceso a un buen número de colaboradores.

Discografía de Rex Orange County

Bcos U Will Never B Free (2015)

Apricot Princess (2017)

(2017) Pony (2019)

Who Cares? (2022)

(2022) The Alexander Technique (2024)

Dream Fatigue (Próximamente, 6 de noviembre de 2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Hay artistas que se escuchan y artistas que se sienten; Rex Orange County pertenece a la segunda categoría. Sus canciones suenan a diario de alguien que aprende a nombrar lo que siente, con una honestidad que rara vez se permite el pop. Esta selección reúne los temas que mejor explican por qué, desde sus primeras maquetas hasta hoy, sigue sonando como el amigo que dice las cosas más claras que nadie.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO4nOT7i

Videoclip Destacado

En “ONE IN A MILLION”, Rex Orange County convierte una frustración cotidiana en una pequeña pesadilla doméstica: un corazón animado con vida propia le sabotea el día a día, le desordena la casa, le arruina un helado y le destroza el televisor justo cuando se sienta a ver la tele. Es una manera muy física de contar lo que cuesta querer a alguien sin perder la cabeza en el intento. Detrás de la cámara está Bráulio Amado, diseñador e ilustrador portugués afincado en Nueva York conocido por sus portadas de discos para Frank Ocean, Beck o Róisín Murphy, y nominado a un Grammy en 2026 por el diseño de “Balloonerism”, el álbum póstumo de Mac Miller.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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