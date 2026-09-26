Peter Gabriel ha estrenado “Face The Wall”, el décimo single de su álbum o\i, que continúa desgranando canción a canción en cada luna llena desde enero de 2026, tal y como contamos en nuestra cobertura de “Looking For The Happy” el mes pasado. Si aquel tema giraba en torno a la gratitud y la promesa de quejarse un poco menos, este nuevo movimiento cambia radicalmente de registro: Gabriel encadena ambas canciones como dos caras de la misma reflexión, y pasa de la búsqueda de la felicidad a mirar la muerte directamente a los ojos.

Envejecer, enfermar y encontrar consuelo en una canción

“Face The Wall” continúa la lógica de contrastes que rige o\i desde su primera entrega: si el mes pasado tocaba encontrarle la gracia al día a día, ahora Gabriel se enfrenta a un tema que rara vez se nombra con esta franqueza. El artista ha explicado que la letra nace de pensar en el envejecimiento y en la enfermedad, y que mirar la muerte de frente es, para él, un ejercicio pendiente: sostiene que las culturas que integran la muerte como parte normal de la vida acaban viviéndola con más plenitud, y que esa fue la idea de partida de la canción.

La canción, dice, funciona como un proceso catártico: hacia el final, cuando canta «veo que te acercas», ese verso concentra para él todo el sentido del tema. A medida que avanza, la letra se va cargando de tensión, pero ese momento concreto introduce una nota de esperanza. Gabriel admite que nunca se sabe de antemano si una canción va a convertirse en un vehículo capaz de acompañar a quien la escucha, aunque en este caso confía en que hable directamente a algunas personas.

El giro no es casual. Cuando presentó o\i a comienzos de año, Gabriel ya advertía de que el disco nacía pensando en un momento de transición acelerada, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, la computación cuántica y las futuras interfaces cerebro-máquina, y en el papel de los artistas a la hora de señalar lo que se avecina. Visto en ese marco, “Face The Wall” no es una anomalía sombría en mitad de un álbum optimista, sino la pieza que le faltaba a esa reflexión: si algo va a cambiar de raíz la manera en que vivimos, también lo hará la manera en que aceptamos que un día dejaremos de hacerlo.

Una escultura de sillas recicladas para vestir la portada

Como en cada entrega de o\i, el single llega con una pieza de arte propia elegida por Gabriel. En esta ocasión la portada es una fotografía de Mika Huisman sobre The Nest, una instalación site-specific del artista japonés Tadashi Kawamata en Amos Rex, el museo subterráneo bajo la plaza de Lasipalatsi en Helsinki, conocido por las cúpulas abombadas que asoman a ras de suelo sobre sus salas de exposición. La obra reproduce un muro sólido del que se desborda un aluvión de sillas desvencijadas, procedentes de un punto de reciclaje del propio barrio de Lasipalatsi.

Gabriel ha contado que quedó prendado de la imagen nada más verla: para él, ese muro representa a la propia muerte, algo grande y sólido, mientras las sillas, con ese aire desordenado y casi cómico, logran desbordarlo igualmente. Es la primera vez que el músico recurre a Kawamata, cuyo trabajo, según explica, le atrae precisamente por moverse fuera de las convenciones habituales del arte expuesto en museos y galerías, y por usar materiales que pertenecen literalmente al barrio donde se exhiben. Amos Rex, inaugurado en 2018 bajo la plaza de Lasipalatsi, se ha convertido en pocos años en uno de los museos de arte contemporáneo más visitados de Helsinki, precisamente por este tipo de propuestas que sacan la obra del cubo blanco tradicional.

Peter Gabriel: medio siglo mirando hacia dentro

Peter Gabriel (Woking, Inglaterra, 1950) lleva medio siglo redefiniendo su propio sonido. Cantante y flautista de Genesis durante su etapa más experimental, dejó la banda en 1975 para iniciar una carrera en solitario que lo convirtió en estrella global con So (1986) y “Sledgehammer”, sin renunciar por ello a la introspección que marcó discos posteriores como Us (1992) o Up (2002). Pionero de la world music, cofundó el festival WOMAD y el sello Real World, la casa que sigue produciendo su música y que también ha acogido a artistas como Puma Blue o RUTH.

En 2023 regresó con i/o, su primer álbum de material inédito en más de veinte años, y desde enero de 2026 encadena una luna llena tras otra publicando o\i, su undécimo álbum de estudio. Diez meses después de “Been Undone”, el proyecto ha ido virando entre la celebración y la introspección más oscura, y ahora, con “Face The Wall”, elige detenerse en lo que casi nadie quiere nombrar.

▶ “Face The Wall” — Peter Gabriel | 26 de septiembre de 2026 | Real World

¿Te atrae este giro más oscuro de Peter Gabriel después de la luminosidad de “Looking For The Happy”? ¿Cuál de los diez singles de “o\i” publicados hasta ahora te ha convencido más?

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