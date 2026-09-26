Madonna y Charli xcx publicaron el 24 de septiembre “Danceteria Afterhours”, una nueva versión de “Danceteria”, el tercer single de Confessions II (2026) producida por Madonna junto a Andrew Watt, Cirkut y Stuart Price. El adelanto llegó apenas unos días antes, cuando ambas compartieron un vídeo bailando frente a un fondo blanco al ritmo de un fragmento de la canción, con el pie de foto «Vamos al East Side, nena…». El tema ya está disponible a través de Warner Records, junto al preorder de tres ediciones en CD.

“Danceteria Afterhours”: dos historias de club en una sola canción

El Danceteria fue, para Madonna, mucho más que un local nocturno: fue donde una maqueta suya, “Everybody”, llegó a manos del DJ Mark Kamins y sonó por primera vez ante una pista abarrotada, el empujón que acabaría convirtiéndose en su carrera. Aquel club neoyorquino cambió de ubicación antes de asentarse en 1982 en su local de la calle 21, y fue también el escenario de su primer concierto en directo. La “Danceteria” original convierte esos años en letra, con menciones a compañeros de generación como Fab 5 Freddy, Jean-Michel Basquiat y los Rock Steady Crew.

“Danceteria Afterhours” mantiene intactas esas estrofas y añade las de Charli, que traslada la misma lógica a su propia biografía: sus inicios pinchando en Londres con apenas 15 años y su mudanza a Los Ángeles en 2015, donde entró en la órbita de A.G. Cook y SOPHIE. El resultado convierte la canción en un relevo generacional dentro de la propia pista de baile, más que en un simple remix con artista invitada.

¿Por qué llega ahora?

El momento no es casual. Madonna lidera este año las nominaciones de los MTV Video Music Awards con un máximo histórico de 13 candidaturas, y este domingo abrirá la gala con su primera actuación en el show en 23 años, la quinta de toda su carrera. El lanzamiento llega, además, meses después de un episodio de especulación mediática entre ambas: cuando Charli aseguró en “Rock Music” que «la pista de baile está muerta», Madonna respondió en Instagram con un enigmático «si tu pista de baile se siente muerta, quizá estás poniendo la música equivocada». Ninguna de las dos llegó a confirmar nunca que aquello fuera una pulla real (Charli aclaró después que su intención no era esa), y los medios siempre lo trataron como especulación de fans, algo que “Danceteria Afterhours” y la cercanía que ambas mostraron después en un desfile de Saint Laurent en junio desmienten por la vía de los hechos: son cómplices, no rivales.

Aquel acercamiento no llegó de la nada: en junio, durante la Paris Fashion Week, Madonna y Charli coincidieron en el desfile masculino de Saint Laurent y protagonizaron juntas una fiesta Club Confessions ligada al evento (la misma serie de fiestas con la que Madonna ha promocionado Confessions II por distintas ciudades). Según se ha contado, esa noche fue el germen directo de “Danceteria Afterhours”.

El single se completa con un remix de Harry Romero y la versión original, en un CD de tres ediciones (con portadas en negro, morado y blanco) que empezará a enviarse a principios de noviembre.

Madonna, la reina reticente de los duetos

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Madonna ha construido buena parte de su leyenda evitando compartir crédito: sus escasas colaboraciones —con Justin Timberlake, Nicki Minaj o Kanye West, entre otras— siempre se han vivido como acontecimientos puntuales, no como costumbre. Por eso llama la atención que Confessions II se haya convertido en la era menos solitaria de su discografía: primero con Sabrina Carpenter en “Bring Your Love”, después con Kylie Minogue en la versión Afterhours de “Love Sensation” y ahora con Charli xcx. Tres invitadas en un mismo ciclo de álbum es, para sus estándares, casi una anomalía: ni siquiera discos tan celebrados como Erotica o Ray of Light se apoyaron en tantas voces ajenas.

Madonna y Charli xcx, generaciones del mismo club

Madonna convirtió el underground neoyorquino de los años 80 en un lenguaje pop universal, primero como camarera y bailarina del propio Danceteria y después como la artista que llevaría esa misma energía de club a estadios enteros durante cuatro décadas, con hitos como “Vogue”, “Like a Prayer” o Ray of Light y una influencia que atraviesa géneros y generaciones enteras de música de baile.

Charli xcx ha recorrido un camino paralelo desde el otro extremo de esa misma cultura: de las raves adolescentes en Londres a convertirse, de la mano de productores como A.G. Cook y SOPHIE, en una de las voces que más ha redefinido el pop de club en la última década. Con “Danceteria Afterhours”, ambas trayectorias —la que fundó el mito y la que lo ha heredado y transformado— confluyen por fin en una misma canción.

¿Team Madonna, team Charli o simplemente feliz de que la pista de baile nunca haya estado muerta? Cuéntanoslo en los comentarios…

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