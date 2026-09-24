Sobre Beth Orton

Nacida en 1970 en Norfolk, Inglaterra, Beth Orton debutó en la música de la mano de William Orbit, con quien formó el dúo Spill antes de colaborar con The Chemical Brothers y Red Snapper. Su gran hito llegó con Trailer Park (1996), disco que la consagró como pionera de la folktrónica al fusionar el folk acústico con el pulso del trip hop, un camino que confirmó con el BRIT Award de Central Reservation (1999). A lo largo de casi tres décadas ha firmado discos tan dispares como Daybreaker (2002), Comfort of Strangers (2006) o Sugaring Season (2012), moviéndose siempre entre la electrónica y la canción de autor sin repetirse nunca a sí misma. Weather Alive (2022) marcó su reinvención más celebrada de los últimos años, y hoy sigue en plena forma creativa con The Ground Above (2026), su noveno álbum, con el que recorre España en noviembre, con paradas en el Feroe’26 de Barcelona y en la Sala Villanos de Madrid.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Clash Music

Discografía de Beth Orton

Superpinkymandy (1993)

Trailer Park (1996)

Central Reservation (1999)

Daybreaker (2002)

Comfort of Strangers (2006)

Sugaring Season (2012)

Kidsticks (2016)

Weather Alive (2022)

The Ground Above (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Beth Orton con una selección de sus temas más emblemáticos, desde la placidez folktrónica de She Cries Your Name hasta la fragilidad de Central Reservation o los últimos cortes de The Ground Above. Una playlist que resume tres décadas de una voz que nunca ha dejado de mudar de piel.

Videoclip Destacado

El vídeo de “Otherside”, el corte que cierra The Ground Above, recoge una actuación en directo de la canción, filmada con una puesta en escena despojada que deja todo el peso en la interpretación vocal de Orton. Lo dirigen Iain Forsyth y Jane Pollard, el dúo detrás del documental sobre Nick Cave 20,000 Days on Earth (2014, premiado en Sundance) y de varios de los vídeos de Nick Cave & The Bad Seeds, junto a Joseph Lynn.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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