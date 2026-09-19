Cuando los fantasmas vuelven a encender los amplificadores

Dicen que el tiempo puede ser un aliado, pero también se sabe que puede comportarse como un acreedor. No engaña. Llega, cobra intereses y deja sobre la mesa aquello que ninguna banda puede negociar: los años. Echo & The Bunnymen conoce esa cuenta pendiente; pesa especialmente porque hablamos de un grupo que convirtió la juventud, la oscuridad y el romanticismo en una forma de identidad durante los años ochenta.

Apples For Isaac (2026) aparece doce años después de Meteorites (2014), aunque la banda nunca desapareció realmente del escenario. Siguió girando, defendiendo un repertorio convertido hace tiempo en un patrimonio emocional de varias generaciones, mientras Ian McCulloch y Will Sergeant mantenían viva la criatura. Ahora regresan con once canciones y 37 minutos de música que no buscan reconstruir éxitos pasados. Su nuevo disco llega además acompañado por una circunstancia imposible de ignorar, la de Clem Burke, batería de Blondie y viejo amigo de McCulloch, que lamentablemente murió durante el proceso de finalización del álbum.

¿Qué significa mantener una identidad durante más de cuatro décadas sin quedar atrapado en ella? Apples For Isaac muestra que la longevidad tiene una paradoja: cuanto más reconocible es un estilo, más difícil resulta escapar de sus propios recursos

Una grabación construida entre veteranos

Apples For Isaac llega a las tiendas el 18 de septiembre de 2026 bajo el sello BMG Rights Management (UK) Ltd. Con el Ian McCulloch asume la producción y comparte las labores de mezcla con Alan Moulder y Andrea Wright, mientras que Mike Cave se encarga de la mezcla de la pista Brussels Is Haunted. Wright también interviene en la ingeniería y producción adicional, y Graeme Lynch completa el proceso con la masterización. Los créditos de los diferentes temas incorporan además a Finn Howells como segundo ingeniero de mezcla.

La formación para este esperado regreso reúne a Ian McCulloch y Will Sergeant y junto a ellos figuran Ste Brannan, Simon Finley, Mike Smith y Peter Riley. El batería Clem Burke participa en diez de las once canciones aportando buena parte de la energía rítmica que sostiene el álbum.

Del «Eric’s Club» a la eternidad

Formados durante la escena post-punk del Liverpool en 1978, Echo & The Bunnymen encontró en el mítico Eric’s Club, uno de los espacios fundamentales para desarrollar una identidad propia y abrirse camino en lo que cambiaría el rumbo de la música británica. Discos como Crocodiles (1980), Heaven Up Here (1981), Porcupine (1983) y Ocean Rain (1984) marcaron una primera etapa de su extraordinaria creatividad, y la banda convirtió la tensión del post-punk en una música cada vez más atmosférica, ambiciosa y personal.

A partir de entonces, la historia del grupo quedó atravesada por rupturas, pérdidas y profundas modificaciones en su formación. Pete de Freitas murió en 1989, mientras Ian McCulloch abandonó temporalmente la banda antes de regresar y afrontar junto a Will Sergeant una nueva etapa de su trayectoria. Sergeant permaneció como principal constante guitarrística y conceptual, manteniendo vivo un lenguaje sonoro que ha permitido a Echo & The Bunnymen atravesar diferentes décadas sin renunciar completamente a sus señas de identidad.

Apples For Isaac representa otro paso en esa evolución. No pretende sonar joven. Tampoco intenta esconder que McCulloch y Sergeant acumulan casi cinco décadas de historia. Lo interesante está precisamente ahí: ambos utilizan esa experiencia como material creativo en lugar de disimularla.

El álbum no busca una producción espectacular para competir con el pasado, ni necesita convertir cada canción en un clímax. Hay una cierta economía de recursos que encaja con una banda que ya no tiene nada que demostrar

La manzana que no cae donde esperábamos

El título del álbum, Apples For Isaac, invita inmediatamente a pensar en Isaac Newton, la manzana y la gravedad. Sin embargo, esta asociación resulta demasiado evidente: una fruta que cae, el peso de los años, la mortalidad y ese regreso inevitable a la tierra que también recorre buena parte del discurso del álbum. Pero, además, a ello también se adhiere, Asimov, la décima canción del esférico que introduce otra figura vinculada a la ciencia y la literatura de anticipación, ampliando así ese particular universo de nombres propios que McCulloch utiliza para hablar de asuntos mucho más humanos.

A todo ello, Ian McCulloch ofrece una explicación mucho más personal sobre el origen de la expresión que da título al álbum. El cantante contó a los medios que aparece en la canción Hijacked y que procede de un recuerdo de infancia. Cuando él y su hermano eran niños, ambos se sintieron atraídos hasta una casa vecina con la promesa de unas manzanas para Isaac. Una vez dentro, los ataron a unas sillas. Aquella experiencia quedó grabada en la memoria de McCulloch y terminó convirtiéndose, muchos años después, en el origen de la frase que da título al disco.

La referencia a Newton puede leerse como una asociación simbólica con el título, aunque no conviene presentarla como su origen oficial. La manzana concentra aquí varios significados: conocimiento, gravedad, miedo, infancia y, sobre todo, la memoria de una experiencia que permaneció enterrada durante décadas. En cierto modo, recuerda a esos episodios de En busca del tiempo perdido en los que Marcel Proust convierte un estímulo aparentemente cotidiano en la puerta de entrada a un recuerdo sepultado. Aquí ocurre algo parecido: la manzana deja de ser simplemente aquello que cae del árbol para convertirse en el detonante de una memoria que el tiempo no ha conseguido borrar. Una imagen sencilla que, al reaparecer muchos años después, arrastra consigo todo aquello que permanecía oculto.

La oscuridad también sabe reinventarse

Musicalmente, Apples For Isaac se mueve entre el post-punk, el alternative rock, la psicodelia y una tradición de canción británica mucho más amplia. Echo & the Bunnymen no intenta reproducir literalmente el sonido de los ochenta, aunque recupera algunos de sus códigos esenciales: guitarras cristalinas, reverberación profunda, cambios de intensidad, melodías expansivas y esa tendencia casi arquitectónica a construir canciones que parecen crecer hacia el cielo. La instrumentación conserva el ADN de la banda, pero incorpora nuevos matices que alejan el resultado de cualquier ejercicio de reconstrucción nostálgica.

Las cuerdas amplían determinados pasajes y aportan un carácter cinematográfico que siempre ha acompañado a los Bunnymen. Por ejemplo, en la pieza Lab Rats Ran aparece un saxofón que rompe la solemnidad y empuja la canción hacia un territorio más próximo al art rock, con un eco reconocible del Lou Reed de Street Hassle. Y después está Clem Burke. Su batería no funciona como simple acompañamiento: aporta movimiento, tensión y músculo, especialmente en los momentos en que las canciones amenazan con quedarse suspendidas en su propia atmósfera. Su fallecimiento añade hoy una dimensión emocional imposible de prever cuando aquellas baterías fueron registradas. Escucharlas ahora significa también escuchar, sin buscarlo, una última huella.

El álbum no puede sonar como habría sonado treinta años atrás porque quienes lo interpretan tampoco son los mismos. Esa distancia entre la canción y quienes la ejecutan introduce una cualidad especialmente interesante: el tiempo deja de ser un tema y se convierte en parte del propio sonido

Ian McCulloch: la voz que se niega a desaparecer

La voz conserva su autoridad característica, pero el paso del tiempo le ha añadido rugosidad, gravedad y una fragilidad que, en determinados momentos, resulta más expresiva que la potencia de sus primeros años. McCulloch, además, rechaza la comparación nostálgica con su propia voz del pasado. Afirma que canta mejor que nunca y considera poco relevante medir su presente con el rasero de aquellos primeros discos. Puede sonar arrogante, pero en McCulloch la arrogancia siempre ha formado parte del personaje.

Su interpretación oscila entre el croon y la declamación, entre la seguridad del veterano y esos momentos en los que parece cantar desde una habitación mucho más pequeña, casi a solas con sus propias palabras. An Unstoppable Force concentra especialmente esa transformación. El propio McCulloch la considera una de sus canciones más concisas y logradas, y asegura que en ella consiguió «clavar» la mortalidad. No hay aquí una voz intentando recuperar el territorio perdido, sino una voz que ha cambiado de perspectiva. Ya no necesita demostrar que puede sonar como antes. Le interesa demostrar todo lo que puede decir ahora.

Cinco canciones contra el reloj

El disco arranca con Take Me By The Hand, una entrada inmediata, urgente y orgullosa. «Don’t need protecting, don’t need correcting» resume una actitud que atraviesa todo el álbum: McCulloch no acepta que la edad otorgue a nadie permiso para decirle cómo debe sonar. La guitarra y la batería empujan la canción hacia delante con una energía que contradice cualquier idea de retirada.

Después llega Can’t Be Sold, con ese desparpajo elegante y desafiante que puede recordar al Bowie de los setenta. McCulloch canta desde la experiencia de quien ha visto su propia imagen convertirse en patrimonio ajeno y todavía reclama el derecho a modificarla.

Entonces aparece Brussels Is Haunted, probablemente el gran centro gravitacional del álbum. La canción recorre Bruselas como una ciudad hecha de recuerdos, personajes y fantasmas. En la letra, McCulloch mezcla deliberadamente elementos muy distintos de la ciudad: el músico belga Plastic Bertrand, la batalla de Waterloo de 1815, las dos guerras mundiales, locales nocturnos como The Classic, Mirano y L’Archiduc, además de personas concretas como Annik y Pascal. La canción convierte así Bruselas en una especie de archivo de memoria donde conviven cultura pop, historia europea, vida nocturna y recuerdos personales.

I’ll Be Your Sunshine cambia la temperatura. La canción introduce calor y compañía sin borrar la melancolía. El sol no aparece como una salvación definitiva, sino como una promesa humana: permanecer junto a alguien cuando la oscuridad ya forma parte del paisaje. A continuación, Hijacked se mueve con una energía más descarada. Su título sugiere pérdida de control y la letra contiene la frase que terminará dando nombre al álbum. Pero ahora sabemos que detrás de ese juego verbal existe una historia personal mucho más oscura. Eso convierte la canción en uno de los puntos más complejos del conjunto.

De la miel a la oscuridad

The Hone recupera las guitarras luminosas y las mezcla con una sensibilidad casi psychedelic pop. La dulzura del título convive con una conciencia constante de su fragilidad. La miel puede representar placer, memoria o deseo, pero nunca permanece eternamente intacta. Con An Unstoppable Force, el álbum entra directamente en territorio existencial. McCulloch canta sobre aquello que no podemos detener y convierte la imposibilidad de negociar con el tiempo en una balada de enorme amplitud emocional. El propio cantante la considera una canción especialmente importante dentro del disco.

The Light That Surrounds You continúa esa conversación con el destino. McCulloch la ha descrito como una de sus canciones más personales y como una especie de respuesta dirigida a críticos y periodistas: sabe quién es y no acepta que otros puedan desmontarlo. Después llega Lab Rats Ran, uno de los cortes más extraños. El saxofón rompe la solemnidad, mientras McCulloch imagina esos «lab humans» que manejan el mundo. La canción introduce humor, referencias culturales y una energía más física.

Asimov introduce otra figura intelectual en este pequeño universo de nombres propios. La ciencia ficción sirve como puerta hacia cuestiones sobre conocimiento, humanidad y futuro. Sergeant aprovecha el espacio para construir una de las texturas guitarrísticas más incisivas del disco. Y finalmente We Prayed In The Dark cierra el círculo. La canción abandona cualquier posibilidad de resolución luminosa y convierte el final en una plegaria ambigua. No hay respuestas definitivas. Solo oscuridad, memoria y la necesidad de seguir cantando.

Una filosofía construida entre dioses y bares

McCulloch nunca ha separado demasiado la música de una determinada forma de mirar el mundo. Su universo mezcla fútbol, Liverpool, rock, literatura, pintura, religión, humor y una fascinación permanente por lo sobrenatural. Se define como un autodidacta y mantiene su fervor por Bowie, Lou Reed y Leonard Cohen. También insiste en la importancia de las palabras y en su deseo de que una canción solo merezca ser cantada cuando tiene algo verdaderamente potente que decir.

Apples For Isaac se basa en esa filosofía, aunque teñida por la edad. Hay preocupación por el estado del mundo, por las guerras y por una sociedad que McCulloch percibe cada vez más oscura. Sus declaraciones son deliberadamente provocadoras, pero debajo del desafío surge una inquietud genuina por el rumbo de la realidad contemporánea.

La manzana en el territorio de los «hombres conejo»

La portada del álbum presenta un árbol cargado de manzanas detrás de una valla de madera, con una única fruta roja ocupando el primer plano. El dibujo posee una textura casi de acuarela y se aleja de la iconografía oscura que uno podría esperar de un disco atravesado por fantasmas, mortalidad y memoria. Precisamente ahí reside buena parte de su eficacia.

El árbol permanece mientras las manzanas nacen, maduran y terminan cayendo. La fruta concentra algunas de las asociaciones que el título pone en circulación: conocimiento, tentación, gravedad, infancia y pérdida. Pero la portada también establece un contrapunto con la música. Frente a las guitarras expansivas y la voz dramática de McCulloch, aparece una imagen doméstica, silenciosa, casi apacible. No hay ruinas, rostros solemnes ni símbolos de muerte. Solo un árbol, una valla y una manzana.

Y, sin embargo, algo inquieta en esa aparente tranquilidad. Quizá porque sabemos que detrás de esa fruta existe un recuerdo de infancia ligado al miedo. La portada convierte así un episodio doloroso en una escena cotidiana, casi inocente. Como si la muerte, la memoria y todo aquello que permanece agazapado durante décadas pudieran esperar tranquilamente en el jardín de una casa.

Los fantasmas también saben bailar

Apples For Isaac no necesita convertirse en un nuevo Ocean Rain. Esa comparación solo serviría para condenarlo a vivir mirando hacia atrás. Su verdadero interés aparece cuando se escucha por lo que es: un nuevo capítulo de una banda veterana que todavía conserva una identidad reconocible y, sobre todo, la voluntad de seguir explorándola.

Eso no significa que estemos ante uno de los grandes trabajos de Echo & the Bunnymen. Hay momentos más inspirados que otros, canciones que encuentran antes la melodía que el texto y arreglos que se acercan demasiado a fórmulas que la banda conoce de memoria. En algunos pasajes, la experiencia pesa tanto como el talento. Pero incluso ahí aparece algo que resulta difícil de fabricar después de tantos años: una identidad que no necesita disfrazarse de juventud para seguir siendo reconocible.

Y después está Clem Burke. Sus baterías no convierten el disco en un epitafio, pero su ausencia posterior modifica inevitablemente la manera de escucharlas. Algunas canciones parecen hablar desde otro lugar cuando sabemos que esas fueron sus últimas grabaciones con la banda. No porque el disco estuviera destinado a convertirse en una despedida, sino porque la vida terminó escribiendo ese significado después.

Quizá esa sea la verdadera gravedad de Apples For Isaac. No la de Newton, aunque la imagen resulte hermosa. Tampoco únicamente la de los años que pesan sobre McCulloch y Sergeant. Es la gravedad de todo lo vivido, de aquello que permanece cuando las canciones dejan de pertenecer únicamente a quienes las escribieron. Y, aun con sus irregularidades, los Bunnymen siguen moviéndose. Los fantasmas, al fin y al cabo, también saben bailar.

Escucha aquí «Apples For Isaac» de Echo & The Bunnymen