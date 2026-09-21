Depresión Sonora ha anunciado “Vacaciones por Europa”, seis fechas que arrancan el 15 de enero de 2027 en el Moth Club de Londres y cierran el 26 de febrero en La Riviera de Madrid, con paradas por el camino en Dublín, París, Berlín y Barcelona.

Salas con una vida anterior a la música

Las cuatro salas internacionales de la gira comparten algo más que su vocación musical actual. El Moth Club londinense fue durante décadas la sede de la Memorable Order of Tin Hats, una asociación de veteranos de guerra, antes de reconvertirse en sala de conciertos en 2015. El SO36 de Berlín lleva desde 1978 instalado en Kreuzberg, el barrio donde se fabricó el punk alemán, y debe su nombre al antiguo código postal de la zona, Südost 36. El Petit Bain de París, por su parte, es literalmente una barcaza amarrada en el Sena. Cuatro espacios reconvertidos, con otra vida encima antes de dedicarse a la música: recintos fríos, funcionales, pensados en su origen para todo menos para la contemplación, de estructura a la vista y luz dura. Es, casi sin proponérselo, el mismo decorado que definen las canciones de Depresión Sonora, y probablemente no sea casualidad que la gira haya terminado eligiendo precisamente estos espacios. Ninguna de las cuatro ofrece la estética habitual de sala de conciertos pensada desde cero para ese fin: son lugares que han tenido que adaptarse, reconvertirse, encontrar una segunda vida sin renunciar del todo a las marcas de la primera, algo que encaja casi de forma literal con el tono de un proyecto que lleva años trabajando la idea de lo que sobrevive a duras penas a su propósito original.

Un año de gira casi permanente

“Vacaciones por Europa” llega tras un año en el que Depresión Sonora ha tocado por toda España, por Latinoamérica (Buenos Aires, Santiago de Chile y Ciudad de México) y por varias ciudades de Estados Unidos, siempre presentando Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos), el álbum que publicaron en octubre de 2025 y que ya reseñamos en su momento: un disco en el que su post-punk se vuelve, a la vez, más atmosférico y más áspero. La gira que ahora anuncian es, según cuentan, el tramo que les faltaba por cerrar: la parte europea de un ciclo que llevan meses recorriendo de punta a punta del continente americano y de la propia España. La fecha del 31 de enero en Kreuzberg tiene, además, su propia lógica: Depresión Sonora lleva seis años poniéndole nombres luminosos a cosas que pasan en invierno, así que un titular como “Vacaciones por Europa” para una gira de pleno enero tiene más de ironía que de literalidad. Es un ritmo de gira que pocas bandas españolas de su generación han sostenido con esta constancia, cruzando el Atlántico varias veces en apenas doce meses sin dejar de sumar fechas nuevas por el camino.

Fechas y entradas

Las seis fechas confirmadas son: 15 de enero, Londres (Moth Club); 17 de enero, Dublín; 22 de enero, París (Petit Bain); 31 de enero, Berlín (SO36); 20 de febrero, Barcelona; y 26 de febrero, Madrid (La Riviera). La preventa se activa el 21 de septiembre a las 12:00 CEST, y la venta general arranca el 22 de septiembre, también a las 12:00 CEST. Barcelona y Madrid cierran así el círculo de una gira que, pese a llamarse europea, arranca y termina teniendo muy presente al público que llevó al proyecto hasta aquí en primer lugar.

Depresión Sonora, el post-punk que convirtió el invierno en escenario

Depresión Sonora es el proyecto de Marcos Crespo, que desde Madrid ha ido construyendo en los últimos años uno de los nombres más sólidos del post-punk español, con cajas de ritmos correosas, bajos martilleantes y sintetizadores que tiran hacia el darkwave como seña de identidad. Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos) (2025) confirmó ese sonido con canciones que se mueven en un territorio liminal, a medio camino entre lo industrial y la balada, y que ya le habían valido presencia en carteles como el Low Festival o el VESU. De hecho, el propio nombre del proyecto ya anunciaba desde el principio esa vocación de mirar de frente a lo incómodo sin necesidad de dramatizarlo más de la cuenta, una constante que atraviesa tanto sus letras como la propia estética con la que se presenta en directo. “Vacaciones por Europa” lleva ahora ese universo fuera de España por primera vez a esta escala, a salas que, como sus propias canciones, tienen más de un pasado del que hablar.

¿Cuál de las cuatro salas europeas de la gira te parece más interesante: el Moth Club de Londres, el SO36 de Berlín, o el Petit Bain, la barcaza amarrada sobre el Sena?

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