Sean Frutos regresa con “Lo volvería a hacer”, un grito luminoso sobre aceptar el pasado y abrazar las cicatrices

Sean Frutos vuelve después de más de dos años de silencio elegido, de ese que solo cobra sentido cuando uno se escucha por dentro. Tras liderar durante 27 años a Second, una de las bandas más queridas y respetadas del indie español, el murciano reaparece con “Lo volvería a hacer”, un single que funciona como declaración de intenciones y como punto de partida de una nueva etapa creativa. No hay nostalgia ni prisa en su regreso: hay verdad, calma y una necesidad honesta de volver a escribir cuando las canciones vuelven a llamar a la puerta.

El tema es una invitación a reconciliarse con el propio camino, incluso con los pasos que no fueron tan firmes. “Si canto es porque ha de doler”, afirma Sean, y esa frase resume la esencia de una canción que transforma el arrepentimiento en destino. “Lo volvería a hacer” levanta la voz contra la culpa y la convierte en aprendizaje, recordando que las cicatrices no son fallos, sino testigos de lo que somos. El medio tiempo crece hasta estallar en un estribillo que ya suena a consigna: “Está grabado en mi piel. Lo volvería a hacer”.

Musicalmente, el single recupera la épica emocional que siempre ha acompañado a Sean en directo. Baterías vivas, pianos y sintetizadores cargados de atmósfera y unas guitarras que no irrumpen, sino que atraviesan, construyen un paisaje sonoro que encaja con la intensidad de su interpretación. La producción corre a cargo del propio Sean y de Jorge Guirao, guitarrista de Second, grabado en Kid‑A Studios con Madbel al piano y sintetizadores, Guirao en guitarras y bajo, y baterías de Pablo Roda registradas en El Palast. La mezcla es de Lalo Gómez‑Vizcaíno y el máster de Ruslan Slatin.

“Lo volvería a hacer” no solo marca el regreso de una de las voces más reconocibles del indie nacional, sino también el inicio de una etapa en la que Sean parece dispuesto a volver a los escenarios con la misma intensidad emocional que siempre lo ha caracterizado. Su vuelta no es un gesto nostálgico: es una reafirmación de identidad, una forma de decir que sigue aquí porque las canciones siguen naciendo de un lugar verdadero.

Sean Frutos, una vida entre canciones, escenarios y una autenticidad que marcó a toda una generación

Durante casi tres décadas, Sean Frutos fue el rostro y la voz de Second, una banda que dejó una huella profunda en la música independiente española gracias a discos como Invisible, Demasiado soñadores o Anillos y raíces. Su directo, siempre intenso y elegante, convirtió al grupo en una referencia imprescindible dentro del circuito nacional. Tras la disolución de Second, Sean optó por el silencio, un tiempo necesario para reencontrarse con la música desde un lugar más íntimo. Su regreso con “Lo volvería a hacer” confirma que su sensibilidad sigue intacta: letras que miran hacia dentro, melodías que crecen desde la emoción y una forma de interpretar que convierte cada canción en un acto de verdad. Su nueva etapa en solitario apunta a consolidar una trayectoria marcada por la honestidad y la capacidad de conmover sin artificios.

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