Sobre Friendly Fires
Friendly Fires se forma en St Albans (Inglaterra) en torno a Ed Macfarlane, Edd Gibson y el batería Jack Savidge. Su álbum de debut homónimo (2008), publicado en XL Recordings y nominado al Mercury Prize, los convierte de inmediato en referencia del indie-dance británico gracias a himnos de pista como «Paris», «Jump in the Pool» o «Skeleton Boy».
Tres años después llega Pala (2011), y en 2019, tras otra larga espera, publican Inflorescent, su tercer disco. Convertidos ya en dúo tras la salida de Savidge, Macfarlane y Gibson regresan en 2026 con «Lose All Your Friends», primer adelanto de su cuarto álbum, Dig Deeper, anunciado junto al single «Magnetic» y previsto para el 15 de enero de 2027 vía LAB Records, un disco que, según ha contado la propia banda, tardaron casi una década en encontrar en medio de dudas y pérdidas personales.
Discografía de Friendly Fires
- Friendly Fires (2008)
- Pala (2011)
- Inflorescent (2019)
- Dig Deeper (Próximamente, 15 de enero de 2027)
Descubre sus canciones imprescindibles
Para disfrutar de lo mejor de Friendly Fires, te invitamos a escuchar This Is Friendly Fires, la playlist oficial de Spotify. Esta lista incluye temas como «Paris», «Jump in the Pool» y «Skeleton Boy».
Videoclip Destacado
El vídeo de «Paris» convierte a la banda en las piezas de un caleidoscopio gigante: su director, Chris Sweeney, construyó una pista circular rodeada de un muro de espejos de más de cinco metros y filmó desde arriba a los tres miembros del grupo moviendo esferas plateadas, paraguas y tubos de luz para generar los patrones geométricos que estructuran todo el clip.
PRÓXIMOS CONCIERTOS
No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.
¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!