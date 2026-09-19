Sobre Friendly Fires

Friendly Fires se forma en St Albans (Inglaterra) en torno a Ed Macfarlane, Edd Gibson y el batería Jack Savidge. Su álbum de debut homónimo (2008), publicado en XL Recordings y nominado al Mercury Prize, los convierte de inmediato en referencia del indie-dance británico gracias a himnos de pista como «Paris», «Jump in the Pool» o «Skeleton Boy».

Tres años después llega Pala (2011), y en 2019, tras otra larga espera, publican Inflorescent, su tercer disco. Convertidos ya en dúo tras la salida de Savidge, Macfarlane y Gibson regresan en 2026 con «Lose All Your Friends», primer adelanto de su cuarto álbum, Dig Deeper, anunciado junto al single «Magnetic» y previsto para el 15 de enero de 2027 vía LAB Records, un disco que, según ha contado la propia banda, tardaron casi una década en encontrar en medio de dudas y pérdidas personales.

Discografía de Friendly Fires

Friendly Fires (2008)

Pala (2011)

Inflorescent (2019)

Dig Deeper (Próximamente, 15 de enero de 2027)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Friendly Fires, te invitamos a escuchar This Is Friendly Fires, la playlist oficial de Spotify. Esta lista incluye temas como «Paris», «Jump in the Pool» y «Skeleton Boy».

Videoclip Destacado

El vídeo de «Paris» convierte a la banda en las piezas de un caleidoscopio gigante: su director, Chris Sweeney, construyó una pista circular rodeada de un muro de espejos de más de cinco metros y filmó desde arriba a los tres miembros del grupo moviendo esferas plateadas, paraguas y tubos de luz para generar los patrones geométricos que estructuran todo el clip.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!