Sobre Jamie T

Jamie T, nombre artístico de Jamie Alexander Treays, nace en Wimbledon, al sur de Londres, en 1986. Debuta en 2007 con Panic Prevention, disco nominado al Mercury Prize que mezcla punk, hip hop y folk urbano con la vida cotidiana del sur de Londres como escenario. Tras Kings & Queens (2009), se toma un parón de cinco años antes de volver con Carry On the Grudge (2014) y, dos años después, Trick (2016). En 2022 publica The Theory of Whatever, su primer álbum número uno en la lista británica, al que sigue su concierto como cabeza de cartel en Finsbury Park ante 40.000 personas, el mayor de su carrera. En agosto de 2026 anuncia Ghosts (100 Days of Morning), su sexto álbum, con producción compartida con James Dring, Hugo White (The Maccabees) y colaboraciones puntuales de Damon Albarn, adelantado por «3310» y «Tallahassee». El disco sale el 9 de octubre vía Polydor Records, acompañado de su primera gira completa en cuatro años.

Discografía de Jamie T

Panic Prevention (2007)

Kings & Queens (2009)

Carry On the Grudge (2014)

Trick (2016)

The Theory of Whatever (2022)

Ghosts (100 Days of Morning) (Próximamente, 9 de octubre de 2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Jamie T, donde las guitarras vivas y el acento del sur de Londres retratan noches de resaca, personajes de barrio y una nostalgia que nunca suena impostada. Casi veinte años después de «Sheila», su voz sigue sonando tan urgente como entonces.

Videoclip Destacado

El videoclip de «Tallahassee» muestra un Ferrari Testarossa circulando por carreteras rurales al amanecer, en referencia directa a uno de los versos de la canción, intercalado con planos de Jamie T actuando frente al coche y junto a una furgoneta de helados: un vídeo que se mueve entre lo cotidiano y lo aspiracional sin perder el punto de humor que atraviesa toda la canción. Dirige el vídeo Rob Thorogood, que ya había firmado la estética del primer adelanto del disco, «3310».

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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