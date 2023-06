Canción: Jamie T – «Hippodrome»

El talentoso cantautor británico Jamie T nos sorprende una vez más con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Hippodrome, justo antes de su esperado concierto en el emblemático Finsbury Park de Londres.

Reviviendo recuerdos con Hippodrome

Producida en colaboración con Olly Burden, Hippodrome nos sumerge en una atmósfera nostálgica a través de brillantes cuerdas y un contagioso ritmo. En el estribillo, Jamie T nos transporta a una noche del pasado con los versos: «Heart quickens south of the river / Mouth full of vinnie sipping cans full of liquor» (El corazón se acelera al sur del río / Boca llena de vino, bebiendo latas llenas de licor).

En una entrevista, Jamie T compartió su emoción por este lanzamiento y reveló que lleva 17 años dedicado a la música. Para él, este concierto es un momento para reunir a todos y celebrar juntos esta pasión desbordante.

Continuando el legado musical con Hippodrome

Hippodrome es el primer sencillo lanzado por Jamie T después de su exitoso álbum de 2022, The Theory of Whatever. A principios de este año, colaboró con Willie J Healey en la canción Thank You, demostrando su versatilidad y capacidad para crear música con otros artistas talentosos.

Jamie T inició su carrera musical en 2006 con el lanzamiento de su himno If You Got the Money, que alcanzó el puesto número 13 en las listas de éxitos. Desde entonces, ha lanzado cuatro álbumes de estudio, incluyendo Carry on the Grudge en 2014 y Trick en 2016. En 2018, publicó B Sides (06-17), un álbum recopilatorio de caras B desde 2006 hasta 2017.

Con el lanzamiento de Hippodrome, Jamie T continúa mostrando su sonido y estilo únicos, que le han valido una base de fans dedicada a lo largo de los años. Su próximo concierto en Finsbury Park promete ser una celebración de su carrera musical y una oportunidad para que los fans se unan y disfruten de sus himnos contagiosos.