Toundra estrenan “30960”, segundo y último adelanto antes de Siete, su séptimo disco de estudio, que llega el 9 de octubre.

Un homenaje a Sant Feliu de Guíxols

Con “30960”, Toundra rinden homenaje a Sant Feliu de Guíxols, la ciudad catalana donde la banda ha grabado gran parte de su música a lo largo de los años, en los estudios Ultramarinos Costa Brava. A diferencia de “Rapier”, el primer single del disco, “30960” es un tema más corto, de guitarras agresivas y una base rítmica caótica y contundente, aunque sin renunciar a la carga melódica que define esta nueva etapa de la banda. La canción, como el resto del disco, está producida por Santi García, colaborador habitual de Toundra desde hace más de una década. No es la primera vez que la banda vuelve a este mismo rincón de la Costa Brava para grabar: el vínculo entre Toundra y Sant Feliu de Guíxols se remonta a varios de sus discos anteriores, lo que convierte a esta canción instrumental en una suerte de postal sonora de un lugar que forma parte de su propia historia como grupo, más que en un homenaje abstracto.

“Siete”, la etapa más personal de Toundra

Siete llega marcado por el cambio más importante en la historia reciente de la banda: la salida, el año pasado, de Esteban Jiménez Girón, miembro fundador, por motivos personales, y la incorporación de Jorge García a las guitarras y los sintetizadores. La banda queda así formada por Alberto Tocados (bajo y sintetizador), Álex Pérez (batería y teclados), David López “Macón” (guitarras y sintetizador) y el propio García, la primera formación de Toundra en casi dos décadas sin ninguno de los dos guitarristas originales. De los cuatro miembros que fundaron la banda en 2007, hoy solo quedan Alberto Tocados y Álex Pérez, la base rítmica original, lo que da una idea de hasta qué punto Siete supone una reconstrucción real del proyecto y no solo un cambio cosmético de formación. Coincidiendo con ese cambio, el grupo ha decidido apostar por la autoedición y la autogestión total, dejando atrás su contrato con InsideOut Music / Century Media, la discográfica que había publicado sus últimos trabajos, para apostar ahora por una distribución independiente. Este regreso a la independencia, según describe la propia banda, les permite explorar un sonido más libre, donde su característica pegada monolítica se funde con un uso más protagonista de la electrónica analógica y las texturas sintéticas, algo que ya apuntaba “Rapier”, el single con el que la banda rompió en mayo un silencio discográfico de cuatro años desde HEX (2022).

Toundra, casi veinte años sin necesitar una voz

Formados en Madrid en 2007, Toundra han trazado un camino singular dentro de la música instrumental europea, demostrando que la ausencia de voz no es una barrera para conectar con el público. Tras un debut homónimo que rápidamente obtuvo repercusión en el circuito underground, la banda encadenó una trayectoria de crecimiento constante que los llevó a los principales escenarios y festivales del continente, mutando sin perder su esencia a través de su etapa numérica (II, III y IV) y redefiniendo su sonido con Vortex (2018) y HEX (2022). Su universo creativo se ha expandido además más allá de los discos de estudio convencionales, desde la banda sonora para el clásico del cine mudo Das Cabinet des Dr. Caligari hasta su incursión en el flamenco junto a Niño de Elche en el proyecto Exquirla. Es un recorrido que ha convertido a Toundra en una referencia poco habitual dentro del panorama instrumental español: una banda capaz de moverse con la misma soltura entre festivales de post-rock, circuitos de metal y proyectos de cámara, sin quedarse encasillada en ninguno de ellos. Con Siete, Toundra inauguran ahora la que ellos mismos describen como su etapa más personal y valiente, con una formación renovada casi a la mitad y un camino propio fuera de cualquier discográfica.

La gira

Toundra presentarán Siete en directo en el “Siete Tour 2026-2027”, con primeras fechas confirmadas en Barakaldo (23 de octubre), Bérriz (24 de octubre), Mos (7 de noviembre), Castellón (14 de noviembre, Fira Trovam), Barcelona (11 de diciembre, aniversario de Razzmatazz), Murcia (12 de diciembre), Granada (18 de diciembre), Sevilla (19 de diciembre), Madrid (5 de febrero, Inverfest), Vitoria-Gasteiz (13 de febrero), Valencia (5 de marzo) y Donosti (12 de marzo). La gira, además, servirá tanto para presentar el repertorio nuevo como para repasar clásicos de su catálogo, en un recorrido que se prolongará durante buena parte del próximo año por todo el país.

¿Qué esperas de “Siete”, el disco con el que Toundra encaran, con media formación nueva, su etapa más renovada en casi veinte años de trayectoria?

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