Corizonas acaba de publicar Órdago, su cuarto disco y, según ellos mismos lo definen, su trabajo más ambicioso y definido hasta la fecha, más de una década después de que el grupo empezara a forjar un sonido propio a ambos lados del Atlántico.

Rock ibérico con denominación de origen

Diez canciones bastan para que Corizonas se lo jueguen todo: el disco conjuga lo hispano y lo fronterizo, lo transatlántico y lo castizo, el rock and roll de raíz y una épica urbana intergeneracional, sin nostalgias vacías ni ejercicios de estilo. Según describe el propio comunicado, Órdago suena a Corizonas pero también dialoga de tú a tú con el legado de Radio Futura, Gabinete Caligari o Los Rodríguez, en lo que ellos mismos llaman un rock ibérico cinco jotas con denominación de origen, entre la crudeza del rock clásico y una producción que no renuncia a la amplitud sonora contemporánea. El recorrido del disco va desde el pulso urgente y cinematográfico de los primeros temas hasta baladas que destilan duende y carretera, con frontera y carretera como imágenes recurrentes de todo el álbum. Es una descripción que encaja con la propia trayectoria del grupo: una banda que desde su formación ha entendido el rock como territorio de cruce, más que como estilo cerrado, y que en este disco parece decidida a llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias.

El disco está producido por la propia banda junto a Dani Alcover, encargado de la mezcla y la masterización, grabado a caballo entre Madrid y Valladolid, y destaca por su potencia instrumental, sus arreglos precisos y unas letras directas y poéticas que evitan cualquier adorno innecesario. Son, según el propio comunicado, canciones pensadas para cantarse a voz en grito tanto en salas pequeñas como en fiestas populares y festivales internacionales, una vocación de himno colectivo que atraviesa buena parte del repertorio de la banda desde sus inicios. Diez temas es, además, la misma extensión que ya manejaron en discos anteriores del grupo, una duración que la banda parece haber adoptado como formato natural para su forma de contar historias, ni demasiado breve ni sobrecargada de relleno. Está disponible desde hoy en digital, y también en una edición limitada en vinilo de color verde tapete. El disco se publica a través de Subterfuge Records, el mismo sello que ha acompañado a la banda en gran parte de su trayectoria y que también respaldó el lanzamiento de la versión de C. Tangana el pasado noviembre.

Un ciclo que arrancó con Vielba y terminó con Tangana

Órdago llega tras un ciclo de adelantos que ya fuimos siguiendo de cerca: primero con “Principio y Final”, el chute de rock luminoso escrito por Javier Vielba con el que la banda anunció su regreso a los escenarios y a la actualidad discográfica, y antes incluso con el anuncio de una versión de “Tú Me Dejaste de Querer”, el himno de C. Tangana junto a El Niño de Elche, que Corizonas decidieron “corizonear” a su manera, con un enfoque de rumba-rock-yeyé que mezclaba ecos de Los Brincos, Triana y hasta Los Planetas. Aquella versión, que en su momento adelantamos como primicia del regreso discográfico del grupo, se confirma ahora como la sexta pista de Órdago, integrada dentro de un disco que demuestra que aquel gesto no era un capricho aislado, sino una declaración de intenciones de hacia dónde iba a ir todo el álbum.

Tracklist de “Órdago”

“Una y Otra Vez”

“Futuro Ahora”

“Caramelo Envenenado”

“Nuevo Mundo”

“Karma”

“Tú Me Dejaste de Querer” (versión de C. Tangana, El Madrileño)

“Espejito, Espejito”

“Principio y Final”

“Tren de Largo Recorrido”

“Sangre en el Cuchillo”

Presentación en Sevilla

Corizonas presentarán Órdago en directo el 27 de noviembre en la sala Malandar de Sevilla, una de las primeras citas confirmadas de la gira que acompañará al disco. Más allá de esa primera fecha confirmada, todo apunta a que la banda encadenará una gira más extensa por salas de toda España en los próximos meses, a medida que el disco vaya asentándose. Son Javier Vielba, Javier Vacas, Roberto Lozano “Loza”, David Krahe y Rubén Marrón, la formación con la que la banda lleva más de una década forjando un sonido propio que atraviesa el Atlántico, desde que Arizona Baby y Los Coronas decidieran unir fuerzas para dar forma a este proyecto conjunto. Con Órdago, Corizonas se enfrentan a su disco más arriesgado hasta la fecha, uno que no busca tanto reinventarse como confirmar, con las cartas ya sobre la mesa, en qué se ha convertido el proyecto más de una década después de aquella unión entre Arizona Baby y Los Coronas que nadie esperaba que fuera a durar tanto.

¿Qué canción de “Órdago” te llama más la atención: alguno de los diez temas nuevos, o la versión de C. Tangana ya integrada de lleno en el disco?

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