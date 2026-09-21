Chad Gilbert, guitarrista fundador de New Found Glory, ha muerto este domingo a los 45 años, según ha confirmado la banda junto a su esposa, Lisa Cimorelli, en un comunicado conjunto publicado en redes sociales.

La despedida de la banda

El comunicado precisa que Gilbert falleció la madrugada del 20 de septiembre, rodeado de familiares y amigos, con su esposa y su madre a su lado. La banda ha destacado la cantidad de gente que se acercó al hospital en cuanto corrió la noticia como prueba de lo querido que era. Sobre su legado dentro del grupo, sus compañeros han escrito: «La guitarra, la escritura de canciones, el humor y el empuje incansable de Chad ayudaron a dar forma a New Found Glory durante casi tres décadas», según recoge Billboard. El músico deja mujer y familia, y según el propio comunicado, su logro favorito nunca fue musical, sino ser marido y padre. El comunicado añadía además que, pese a la conmoción por la rapidez con la que todo sucedió, la banda se sentía agradecida por la manera serena en la que Gilbert se despidió, y agradecía especialmente a todos los que se volcaron con la familia en sus últimas horas.

Una lucha contra el cáncer que hizo pública

Gilbert reveló en 2021 que se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el hígado. Desde entonces, encadenó varios tratamientos más, incluida una operación cerebral en 2023 en la que se le extirparon con éxito tres tumores. Este mismo año, su cáncer avanzó hasta convertirse en un carcinoma adrenocortical en estadio 4, y llegó a perder sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que le impidió subirse a un escenario durante buena parte de la gira de este verano. En abril, en una entrevista con Rolling Stone, el propio Gilbert hablaba de su enfermedad con una mezcla de crudeza y esperanza: «Todavía hay una batalla en marcha, y puedo recuperarme de esto y salir más fuerte», explicaba entonces. Durante todo ese proceso, Gilbert mantuvo una actitud pública abierta sobre la enfermedad, compartiendo tanto los avances médicos como los momentos más duros: llegó a reconocer que también tenía días de desahogo y lágrimas, como cualquiera que atraviese una situación similar, sin dejar que eso empañara del todo su optimismo de fondo. New Found Glory llegó a dedicarle un momento especial durante su paso por el Vans Warped Tour de este año en Washington D.C., pidiendo al público un aplauso para él mientras el propio Gilbert no podía tocar.

Casi tres décadas dando forma al pop-punk

Gilbert fundó New Found Glory en 1997 en Coral Springs, Florida, junto a Jordan Pundik, Steve Klein, Ian Grushka y, más tarde, Cyrus Bolooki. Dejó el instituto en penúltimo curso cuando la banda firmó con Drive-Thru Records, y desde entonces guitarra y coros de Gilbert acompañaron a la banda en todos sus discos, desde el debut Nothing Gold Can Stay (1999) hasta Listen Up!, publicado a comienzos de este mismo año. Fue con Sticks and Stones (2002), con el single “My Friends Over You”, y con Catalyst (2004), ambos en el top 10 del Billboard 200, cuando New Found Glory alcanzó su mayor proyección, convirtiéndose en una de las bandas fundamentales del pop-punk de comienzos de los 2000. A lo largo de más de una docena de discos y de giras que no dejaron de sucederse por todo el mundo, Gilbert se convirtió en una figura habitual de los carteles de festivales de punk y pop-punk durante más de dos décadas, siempre reconocible por una energía en el escenario que sus compañeros de generación citan a menudo como referencia. Más allá del grupo, Gilbert cantó en la banda de hardcore Shai Hulud entre 1995 y 1998, y de nuevo entre 2012 y 2013, además de liderar el proyecto paralelo International Superheroes of Hardcore, y trabajó también como productor en varios discos ajenos a lo largo de su carrera. Su trabajo como productor le llevó a colaborar con bandas de dentro y fuera del círculo más inmediato del pop-punk, una faceta menos conocida de su carrera pero que sus compañeros de profesión han recordado también estos días como parte esencial de su legado.

Tras conocerse la noticia, la escena musical ha respondido con mensajes de cariño, entre ellos el de Mark Hoppus (Blink-182), que ha recordado a Gilbert como una presencia profundamente positiva dentro de la comunidad, en línea con el tono de la mayoría de los mensajes de estos días: no tanto de tristeza pura como de gratitud por lo que dejó. Descanse en paz.

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