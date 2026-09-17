Sobre Wednesday

Wednesday nace en 2017 en Asheville (Carolina del Norte) como proyecto en solitario de Karly Hartzman, que grabó el debut yep definitely (2018) junto a Daniel Gorham antes de crecer hasta convertirse en el quinteto que es hoy. Tras I Was Trying to Describe You to Someone (2020), la incorporación de Jake «MJ» Lenderman como miembro de pleno derecho marcó Twin Plagues (2021), germen de lo que la banda bautizaría como «Wednesday Creek Rock»: una mezcla de shoegaze, noise rock y alt-country construida sobre las letras de Hartzman, retratos minuciosos del sur de Estados Unidos.

Tras el disco de versiones Mowing the Leaves Instead of Piling ‘em Up (2022) y fichar por Dead Oceans, Rat Saw God (2023) las convirtió en nombre habitual de las listas de fin de año, y Bleeds (2025) cerró el círculo como su disco más personal hasta la fecha, con Karly Hartzman, Jake «MJ» Lenderman, Xandy Chelmis, Alan Miller y Ethan Baechtold en la formación actual. Este 18 de septiembre llega Bleeds Deluxe, una expansión con demos inéditas y remixes de Avey Tare, DJ Sabrina the Teenage DJ y Fire-Toolz, mientras preparan el terreno con la gira Bitch Cabal Tour junto a Mannequin Pussy.

Discografía de Wednesday

yep definitely (2018)

I Was Trying to Describe You to Someone (2020)

Twin Plagues (2021)

(2021) Mowing the Leaves Instead of Piling ‘em Up (2022)

Rat Saw God (2023)

(2023) Bleeds (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Wednesday, te invitamos a escuchar This Is Wednesday, la playlist oficial de Spotify. Esta lista incluye temas como Elderberry Wine, Bull Believer y Chosen to Deserve.

Videoclip Destacado

El videoclip de Elderberry Wine está rodado en The Bench, uno de los bares más antiguos de Greensboro, con los parroquianos habituales del local como reparto (incluido el padre de Karly Hartzman) en vez de actores. Entre escenas de la banda tocando y a Hartzman detrás de la barra, el vídeo funciona como una carta de amor a ese tipo de sitios donde el sentido de comunidad sigue intacto. Lo dirige Spencer Kelly.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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