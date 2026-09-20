Radar Joven cumple cinco años y lo celebra con su programación más grande hasta la fecha: 64 artistas emergentes repartidos en 27 salas de Madrid, del 15 de octubre al 8 de noviembre.

El ciclo, organizado por la Comunidad de Madrid en colaboración con Madrid en Vivo, ha desvelado esta pasada semana el cartel completo en una rueda de prensa celebrada en la sala Galileo Galilei, con la actuación en directo de Amanda, una de las artistas de esta edición. Cupido y Mala Gestión encabezan el cartel como cabezas de cartel principales, junto a Toldos Verdes y Vera GRV, que además protagonizan las dos citas especiales de la Fiesta Carné Joven que abren el ciclo en la sala Shoko: Toldos Verdes junto a Garbí el 15 de octubre, y Vera GRV junto a Sabah una semana después, el 22 de octubre.

A partir de ahí, otros 58 proyectos emergentes de todo tipo de estilos y géneros completan una programación que, edición tras edición, se ha convertido en uno de los escaparates más fiables para tomarle la temperatura a la nueva escena madrileña: nombres como Carmen Lancho, Dharmacide, interrogación amor, Irenegarry, Jordana B, mariagrep & Mundo Prestigio, PatataOnStereo, Salma o Wet Iguanas conviven en el cartel con decenas de proyectos que muchos lectores de CrazyMinds probablemente todavía no conozcan, que es, en el fondo, la razón de ser de un ciclo como este.

Todos los conciertos tienen un precio de entrada general de 7 euros (oferta de dos por 10€), con un 50% de descuento para titulares del Carné Joven (3,5€ por entrada), además de otras bonificaciones que se irán anunciando en la web del ciclo y en entradas.com. Radar Joven es una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Radio 3, y su programación completa por fechas y salas es la siguiente.

Programación completa de Radar Joven 2026

JUEVES 15 DE OCTUBRE

Shoko (Fiesta Carné Joven)

Toldos Verdes + Garbí

19:30h

JUEVES 22 DE OCTUBRE

El Sol

Nico + natxo

20:30h

Fotomatón

Que te jodan Pablo

20:30h

Shoko (Fiesta Carné Joven)

Vera GRV + Sabah

19:30h

VIERNES 23 DE OCTUBRE

Clamores

Dharmacide + Seasunday

21:30h

El Sótano

Amanda + Apolo 18

20:30h

Independance

Jordana B + A Mares

19:45h

Sala Uni

Carlota Urdiales + Alberdi

20:00h

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

El Sol

Cupido

20:30h

Silikona

Dura Calá

21:00h

Tempo Audiophile Club

Carmen Lancho

22:00h

Vesta

TERE!

21:00h

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Maravillas

Ashleys + Nenazas

20:30h

Sala B

West Srk

20:00h

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Cadavra

mariagrep & Mundo Prestigio

20:00h

Café La Palma

La Niña Paracaídas + Joaquín Fénix

21:30h

Intruso Bar

Kris Tena

20:30h

Moe

Los Galgos

21:00h

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Café La Palma

Benzú + Elena Carat

21:30h

El Sótano

interrogación amor + Amante Laffón

20:30h

Moby Dick

Comic Sans

21:00h

Siroco

Supercremalleras

21:00h

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Café Berlín

Korashe

19:30h

Contraclub

sélpide

22:00h

Galileo Galilei

Las Nietas del Charli

12:00h

Maravillas

Estela Gris + Azul Yokai

21:00h

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Café Berlín

Carla Delgado

21:30h

Clamores

Portosanto

12:00h

Galileo Galilei

Irenegarry

20:00h

El Sol

Nuevos Vicios + Wet Iguanas

20:30h

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Sala But

Mala Gestión + Marx ha muerto

20:00h

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Fulanita de Tal

Julia Halcón

21:00h

Independance

Salma + Ali Abellán

19:45h

Intruso

Sara Sístole

20:30h

Sala B

Kiliki + Los Mangos

20:00h

Vesta

Sara Zozaya + Lorea

21:00h

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Cadavra

Aeronave Adolescente + Max Secreta

20:30h

Cadillac Solitario

Cryymm

21:00h

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

El perro de la parte de atrás del coche

Grumpys + Petricor

21:00h

Gruta 77

Análisis + Escarlata

21:30h

Rincón del Arte Nuevo

Anna Nadzion

20:00h

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Café La Palma

Construimos Escaleras + Palomo Palomo

21:30h

Siroco

PatataOnStereo

20:00h

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