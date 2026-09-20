Radar Joven cumple cinco años y lo celebra con su programación más grande hasta la fecha: 64 artistas emergentes repartidos en 27 salas de Madrid, del 15 de octubre al 8 de noviembre.
El ciclo, organizado por la Comunidad de Madrid en colaboración con Madrid en Vivo, ha desvelado esta pasada semana el cartel completo en una rueda de prensa celebrada en la sala Galileo Galilei, con la actuación en directo de Amanda, una de las artistas de esta edición. Cupido y Mala Gestión encabezan el cartel como cabezas de cartel principales, junto a Toldos Verdes y Vera GRV, que además protagonizan las dos citas especiales de la Fiesta Carné Joven que abren el ciclo en la sala Shoko: Toldos Verdes junto a Garbí el 15 de octubre, y Vera GRV junto a Sabah una semana después, el 22 de octubre.
A partir de ahí, otros 58 proyectos emergentes de todo tipo de estilos y géneros completan una programación que, edición tras edición, se ha convertido en uno de los escaparates más fiables para tomarle la temperatura a la nueva escena madrileña: nombres como Carmen Lancho, Dharmacide, interrogación amor, Irenegarry, Jordana B, mariagrep & Mundo Prestigio, PatataOnStereo, Salma o Wet Iguanas conviven en el cartel con decenas de proyectos que muchos lectores de CrazyMinds probablemente todavía no conozcan, que es, en el fondo, la razón de ser de un ciclo como este.
Todos los conciertos tienen un precio de entrada general de 7 euros (oferta de dos por 10€), con un 50% de descuento para titulares del Carné Joven (3,5€ por entrada), además de otras bonificaciones que se irán anunciando en la web del ciclo y en entradas.com. Radar Joven es una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Radio 3, y su programación completa por fechas y salas es la siguiente.
Programación completa de Radar Joven 2026
JUEVES 15 DE OCTUBRE
Shoko (Fiesta Carné Joven)
Toldos Verdes + Garbí
19:30h
JUEVES 22 DE OCTUBRE
El Sol
Nico + natxo
20:30h
Fotomatón
Que te jodan Pablo
20:30h
Shoko (Fiesta Carné Joven)
Vera GRV + Sabah
19:30h
VIERNES 23 DE OCTUBRE
Clamores
Dharmacide + Seasunday
21:30h
El Sótano
Amanda + Apolo 18
20:30h
Independance
Jordana B + A Mares
19:45h
Sala Uni
Carlota Urdiales + Alberdi
20:00h
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
El Sol
Cupido
20:30h
Silikona
Dura Calá
21:00h
Tempo Audiophile Club
Carmen Lancho
22:00h
Vesta
TERE!
21:00h
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Maravillas
Ashleys + Nenazas
20:30h
Sala B
West Srk
20:00h
JUEVES 29 DE OCTUBRE
Cadavra
mariagrep & Mundo Prestigio
20:00h
Café La Palma
La Niña Paracaídas + Joaquín Fénix
21:30h
Intruso Bar
Kris Tena
20:30h
Moe
Los Galgos
21:00h
VIERNES 30 DE OCTUBRE
Café La Palma
Benzú + Elena Carat
21:30h
El Sótano
interrogación amor + Amante Laffón
20:30h
Moby Dick
Comic Sans
21:00h
Siroco
Supercremalleras
21:00h
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Café Berlín
Korashe
19:30h
Contraclub
sélpide
22:00h
Galileo Galilei
Las Nietas del Charli
12:00h
Maravillas
Estela Gris + Azul Yokai
21:00h
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
Café Berlín
Carla Delgado
21:30h
Clamores
Portosanto
12:00h
Galileo Galilei
Irenegarry
20:00h
El Sol
Nuevos Vicios + Wet Iguanas
20:30h
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
Sala But
Mala Gestión + Marx ha muerto
20:00h
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
Fulanita de Tal
Julia Halcón
21:00h
Independance
Salma + Ali Abellán
19:45h
Intruso
Sara Sístole
20:30h
Sala B
Kiliki + Los Mangos
20:00h
Vesta
Sara Zozaya + Lorea
21:00h
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Cadavra
Aeronave Adolescente + Max Secreta
20:30h
Cadillac Solitario
Cryymm
21:00h
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
El perro de la parte de atrás del coche
Grumpys + Petricor
21:00h
Gruta 77
Análisis + Escarlata
21:30h
Rincón del Arte Nuevo
Anna Nadzion
20:00h
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Café La Palma
Construimos Escaleras + Palomo Palomo
21:30h
Siroco
PatataOnStereo
20:00h
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.