Sobre Ash

Ash es una banda de rock alternativo originaria de Downpatrick, Irlanda del Norte, formada en 1992 por el vocalista y guitarrista Tim Wheeler, el bajista Mark Hamilton y el baterista Rick McMurray. Su primer lanzamiento fue el mini-álbum Trailer en 1994, seguido por su álbum debut 1977 en 1996, que fue un éxito inmediato y los catapultó a la fama. Este álbum incluye éxitos como Girl From Mars y Goldfinger. En 1998, lanzaron Nu-Clear Sounds, un álbum que, aunque no tuvo el mismo éxito comercial, consolidó su reputación en la escena del rock alternativo. En 2001, lanzaron Free All Angels, que incluyó el exitoso sencillo Shining Light. La banda ha experimentado varios cambios en su formación, incluyendo la incorporación y posterior salida de la guitarrista Charlotte Hatherley. El 3 de octubre de 2025 publicaron Ad Astra, su noveno álbum de estudio, con la colaboración de Graham Coxon, y en 2026 han celebrado el 30º aniversario de 1977 con una reedición ampliada y una gira internacional, junto al estreno de «Bittersweet Blue», un tema inédito que llevaba tres décadas guardado en sus archivos. Además de los ya mencionados, su discografía incluye trabajos como Meltdown (2004), Twilight of the Innocents (2007) y Kablammo! (2015). En 2023, lanzaron su más reciente álbum, Race the Night.

Discografía de Ash

Trailer (1994)

1977 (1996)

Nu-Clear Sounds (1998)

Free All Angels (2001)

Meltdown (2004)

Twilight of the Innocents (2007)

Kablammo! (2015)

Islands (2018)

Race the Night (2023)

Ad Astra (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Ash, te invitamos a escuchar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Esta lista incluye temas icónicos como Girl From Mars, Shining Light y Burn Baby Burn.

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más populares de Ash es Shining Light. Puedes verlo en YouTube a través de este enlace.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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