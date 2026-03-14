Cuando la historia decide «modularse» a sí misma

A veces, la historia que cuenta un disco comienza mucho antes de que suene la primera nota. Empieza en los silencios entre giras, en las habitaciones de un hotel donde una guitarra descansa apoyada contra la pared, o en esa vida que sigue girando mientras el artista intenta capturarla en canciones. Con Can’t Take My Story Away, Elles Bailey no entrega simplemente un nuevo capítulo de su carrera. Confiere una especie de declaración personal escrita con tinta de blues, polvo de carretera y una serenidad que sólo aparece después de atravesar algunas tormentas.

Este quinto trabajo de estudio se fue construyendo a lo largo de tres años, con canciones nacidas en distintos momentos de la última década. El resultado es un disco que respira con sosiego, que parece caminar a su propio ritmo. Como si cada pista hubiera esperado el momento exacto para poder existir. Y finalmente cuando llegan juntas, forman un relato sobre identidad, pérdida, maternidad, resistencia y libertad creativa. La propia Bailey describe este proceso como una transformación, un viaje desde una versión anterior de sí misma hacia otra más consciente y más segura. Su voz rasposa, llena de humo y alma, se convierte en el hilo conductor de esa travesía:

«Este disco transmite empoderamiento. Siento que ha evolucionado desde que empecé a grabarlo. Hay una fuerza serena y honesta que lo recorre, y, aunque hay momentos que reflejan algunos de los capítulos más difíciles de mi historia, existe una sensación de alegría que impregna cada nota. Es como si una luz se hubiera abierto paso, incluso en los momentos más oscuros y Nadie puede quitarme mi historia»

La metamorfosis

Con esa declaración Elles Bailey hace referencia a su profunda transición personal marcada por el autodescubrimiento y la pérdida, momentos y capítulos difíciles marcados por el fallecimiento en 2025 de Matt Long, amigo y guitarrista. Esa tragedia significó un devastador golpe que influyó en el tono emocional del disco. La canción Better Days es justamente el centro de este sentimiento. En ella el duelo se transforma en un mensaje de esperanza y «luz». Así lo expresó la propia Elles en Blues Rock Review:

«Nos dimos a conocer en la escena del blues británico casi al mismo tiempo, coincidiendo en festivales y giras. Sentíamos que estábamos escalando juntos una escalera musical increíble, y entonces le diagnosticaron cáncer. Cuando falleció, sus padres me enseñaron ‘Better Days’ y grabé una versión con mis queridos amigos, los Cinelli Brothers, para el álbum tributo a Matt, With A Little Help From My Friends. Me encantó tanto la canción que quise que también formara parte de la historia de este álbum».

Por otra, el álbum también marca la evolución derivada tras su proceso de maternidad, las giras intensas y una trayectoria de registro con una larga historia. Grabado a lo largo de tres años, el álbum captura el cambio de Bailey desde sus trabajos anteriores, Beneath The Neon Glow (2024) y Shining in the Half Light (2022). Ella misma menciona haber empezado el disco siendo una persona y haber terminado como otra, reflejando el agotamiento y la autorreflexión que conlleva equilibrar una carrera altamente ascendente con la vida personal.

El disco también muestra la liberación de etiquetas pasadas. El mismo título, Can’t Take My Story Away (No pueden quitarme mi historia), es un acto de calma desafiante. Se refiere a esos instantes en los que ella se sintió limitada por las expectativas de la industria discográfica o por versiones anteriores de sí misma, decidiendo ser la única dueña de su narrativa. Asimismo, el disco hace referencia a la resiliencia ante la oscuridad. Temas como Take A Step Back y Growing Roots surgieron de periodos de introspección donde necesitó detenerse para no perder su esencia, encontrando esa «alegría que impregna cada nota» tras reconectar con sus raíces.

Los «cocineros» de la «combustión lenta»

Can’t Take My Story Away es uno esos álbumes donde la biografía se filtra como la luz a través de una persiana. Lanzado oficialmente el 16 de enero de 2026 por el sello Cooking Vinyl & Outlaw Music, se trata de un trabajo descrito por la propia Bailey como un «viaje de combustión lenta». En consecuencia, no es un álbum nacido de una ráfaga de inspiración concentrada en unas pocas semanas de estudio. Es más bien un proceso que se fue encendiendo despacio, como un brasero que tarda en coger temperatura, pero acaba generando un calor profundo y constante.

En términos creativos, significa que las canciones no pertenecen todas al mismo momento emocional. Algunas fueron escritas hasta diez años antes de la grabación final, mientras que otras nacieron durante los últimos tres años, en medio de cambios personales importantes en la vida de Bailey. Cuando un disco se construye así, cada canción actúa como una fotografía de una etapa distinta de la artista. Eso crea una narrativa interesante. No escuchas solo un conjunto de temas cohesionados estilísticamente. Escuchas una evolución personal real. Las primeras ideas del álbum pertenecen a una Bailey más joven, quizás todavía en plena consolidación artística. Las últimas canciones llegan después de experiencias decisivas: la maternidad, el desgaste emocional de las giras y el impacto de pérdidas personales dentro de su círculo musical.

Esa «combustión lenta» también se refleja en el proceso de grabación. Durante tres años el disco fue tomando forma poco a poco junto al productor Luke Potashnick. En lugar de encerrarse unas semanas para registrar todo de golpe, el proyecto tuvo tiempo para respirar. Algunas canciones cambiaron de forma. Otras encontraron nuevos arreglos. Incluso el tono emocional del álbum evolucionó mientras se grababa. Esto explica por qué Bailey dice que empezó el disco siendo una persona y lo terminó siendo otra. El álbum no sólo captura canciones, captura un proceso de transformación que explora la liberación personal, la honestidad y la belleza de las relaciones saludables.

Musicalmente, ese tipo de gestación suele generar discos más orgánicos. Los arreglos no parecen calculados para un momento concreto de la industria ni para una tendencia sonora puntual. En cambio, las canciones se desarrollan con paciencia. Los matices emocionales aparecen de forma natural. Es un poco como esas carreteras largas del sur de Estados Unidos donde el paisaje cambia sin que te des cuenta. Al principio todo parece igual, pero cuando miras atrás te das cuenta de que el terreno ha cambiado completamente. Eso es lo que ocurre en Can’t Take My Story Away: un disco que no explota como un incendio, sino que arde lentamente hasta iluminar toda la historia que quiere contar.

La mujer que late detrás de la voz rasgada

Nacida en Bristol, Elles Bailey ha construido una carrera que desafía las etiquetas convencionales del blues británico. Desde sus primeros trabajos, su sonido ha combinado tradición y contemporaneidad. Blues, americana, roots rock y soul se mezclan con naturalidad. Su discografía previa incluye álbumes que consolidaron su reputación como una de las voces más intensas del circuito europeo. Discos como Wildfire o Beneath The Neon Glow ampliaron su audiencia y reforzaron su presencia internacional.

A lo largo de la última década ha recorrido escenarios del Reino Unido, Europa y Estados Unidos, ganando premios en el circuito blues británico y consolidando una base de seguidores fieles. Pero más allá de los reconocimientos, lo que realmente distingue su carrera es su capacidad narrativa. Bailey no canta canciones simplemente. Las habita. Su música suele moverse entre la introspección y la carretera, entre el blues más clásico y una sensibilidad moderna cercana al americana revival. Con Can’t Take My Story Away, esa identidad alcanza una nueva madurez. Además, fue Artista en Vivo del Año en los UK Americana Awards 2024 y ganadora de los premios Álbum del Año, Vocalista del Año y Locutora del Año en los UK Blues Awards 2025.

Raíces eléctricas y alma de carretera

Para generar la belleza de este álbum, Potashnick seleccionó a un grupo de ases de estudio para dar forma al sonido americana y soul del disco. A la batería se enfrenta Ethan Johns y Jeremy Stacey. El bajo explosiona con Tim Harries. Los teclados y piano brillan con los dedos mágicos de Richard Causon. La sección de viento (horns) se cubre con los soplos de Iain Ballamy (saxofón), Charlie Ballamy y Neal Sugarman (trompeta). La cuerdas rasguen gracias a la mágica sensitiva de Rebekah Allan (violín) y Emma Sheppard (viola). Los coros (backing vocals) dan profundidad a través de las voces de Amy Yon, Delilah Johns, Georgina Johns, Izzie Yardley y Phil Campbell. Finalmente la fotografía es obra de Rob Blackham (Blackham Images) y el diseño de arteresultado imaginativo de Milk & Bone Design y Alicia Raitt.

Gracias a todos ellos, el sonido del álbum es cálido, orgánico y deliberadamente humano. No hay exceso de producción ni artificios innecesarios. Cada instrumento parece respirar dentro de la mezcla. Las guitarras eléctricas de Potashnick funcionan como columna vertebral del disco. No buscan protagonismo constante, sino que construyen atmósferas. A veces son riffs de roots rock, otras veces líneas suaves que se deslizan entre el piano y los vientos.

El piano y los teclados aportan una textura profundamente soul. En algunos momentos evocan el sonido clásico de estudios americanos de los setenta. La sección rítmica, formada por Tim Harries al bajo y los bateristas Ethan Johns y Jeremy Stacey, mantiene un pulso elegante. Nunca invade el espacio emocional de las canciones. Las cuerdas aparecen de forma sutil. No dominan el paisaje sonoro, pero añaden una dimensión cinematográfica. Los vientos, por su parte, introducen momentos de brillo soul y gospel que elevan varios pasajes del álbum. El resultado es un sonido que se mueve entre tres territorios principales: blues contemporáneo, americana emocional y soul orgánico de raíz clásica.

La ronca frecuencia que nace del alma

La voz de Bailey es el verdadero corazón del disco. Es una voz rasgada, profunda, con ese tono ligeramente quebrado que transmite autenticidad inmediata. Hay algo en su timbre que recuerda al humo de un bar de carretera, a una madrugada después de un concierto. Pero lo que realmente destaca es su control emocional. Bailey sabe cuándo contenerse y cuándo abrir completamente la garganta. Esa dinámica convierte cada canción en una experiencia narrativa. En los momentos íntimos, su voz se vuelve casi susurrada. En los clímax emocionales, aparece esa potencia soul que la crítica ha comparado con figuras como Bonnie Bramlett. No se trata de virtuosismo vocal. Se trata de verdad.

La fotografía de una identidad en reconstrucción

La portada del disco es sorprendentemente sobria. En ella vemos a Bailey en una fotografía en blanco y negro tomada por Rob Blackham. La artista aparece de pie contra un fondo neutro, con una postura segura pero relajada. Un pie apoyado ligeramente en la pared, una mano levantada sobre la cabeza. El encuadre recuerda a una fotografía analógica de contacto fotográfico, con detalles de película como la Ilford HP5 Plus. Esto añade una estética vintage muy coherente con el espíritu roots del álbum. El diseño gráfico introduce un contraste interesante: el marco exterior naranja con patrones geométricos aporta energía visual, mientras que el centro mantiene una elegancia minimalista. En consecuencia, la portada transmite control, seguridad y autenticidad.

Historias que florecen entre notas de «blues» y esperanza

El álbum se abre con Can’t Take My Story Away, que establece inmediatamente el tono del disco. La canción suena como una declaración de independencia emocional. La voz se mueve sobre una instrumentación elegante mientras Bailey canta: «No puedes quitarme mi historia, aunque intentes cambiar mi nombre». Luego aparece Growing Roots, una pieza profundamente introspectiva que habla de identidad y crecimiento personal. La metáfora de las raíces se convierte en un símbolo de estabilidad: «Este corazón salvaje está echando raíces». En Better Days el disco alcanza uno de sus momentos más conmovedores. El homenaje a Matt Long transforma el duelo en esperanza: «Sé que vendrán días mejores, aunque el cielo se haya vuelto gris». Al respecto Elles matizó unas palabras en su Facebook personal:

«Matt, luchaste con valentía y uniste a toda una escena de la manera más hermosa y humilde, recordándonos que todos somos una familia del blues. Matt Long, tan amable, tan divertido, siempre acogedor, tan lleno de luz, tan talentoso… eres una auténtica estrella de rock»

La atmósfera cambia con Blessed, una canción que introduce un tono más luminoso. Aquí Bailey celebra las pequeñas certezas de la vida: «Tus fieles brazos atraviesan la impotencia que siento». Constant Need To Keep Going refleja el ritmo agotador de la carretera. La letra captura el impulso casi obsesivo de seguir avanzando: «Hay una necesidad constante de seguir adelante. Y no sé a dónde ir». En Take A Step Back el álbum desacelera. Es una pausa emocional, una invitación a detenerse para recuperar perspectiva: «Estamos subiendo más y más alto. Siendo empujados hasta el punto de rompernos. Combatiendo fuego con fuego. Estamos viendo todo arder».

How Do You Do It se mueve entresoul y americana, explorando el misterio de la resiliencia humana: «Es como si estuviera caminando sobre fuego». Angel introduce una dimensión más espiritual, con arreglos suaves y coros delicados: «Sabes que solo de noche vemos a los ángeles. Solo en el silencio puedes oírlos cantar».

Luego llega Dandelions, una canción que utiliza la imagen de los dientes de león como símbolo de fragilidad y resistencia: «Cada sonrisa lleva un escudo cuando la confianza se rompe». En Tightrope Bailey describe el equilibrio constante entre vida personal y carrera musical: «La vida me ha enseñado, cuanto más te duele, más brillante ardes. Más rápido te consumes en llamas. La vida es un circo. Brillante en la superficie. Pero siempre hay una razón para huir». El disco se cierra con Starling, una pieza introspectiva que deja una sensación de calma: «Muéstrame tu mundo. Ahora que te has soltado como un pájaro».

El eco que permanece cuando el disco finaliza

Con Can’t Take My Story Away, Elles Bailey entrega uno de los trabajos más personales de su carrera. No es un disco pensado para impresionar con virtuosismo. Es un álbum construido desde la honestidad. Cada canción parece escrita desde un lugar real de experiencia. La combinación de blues, americana y soul crea un paisaje sonoro cálido y humano. Y en el centro de todo está la voz de Bailey, guiando al oyente a través de un viaje emocional lleno de sombras y luz. El resultado es un disco que no grita su grandeza. Simplemente la deja respirar.

Escucha aquí «Can’t Take My Story Away» de Elles Bailey